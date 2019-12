Mitropolija: Ne podržavamo nasilje demonstranata, niti prihvatamo bilo kakvu odgovornost za incidente

Mitropolija crnogorsko primorska saopštila je da ne podržava nasilje demonstranata prema policiji, ali ni primjenu sile naoružanih policijskih službenika, sa brojnim sredstvima prinude - prema demonstrantima.

"Koji su ovih dana (čak i večeras) privođeni čak i kad su učestvovali u potpuno mirnim protestima. Tamo gdje je, nažalost, bilo napada na policiju, to ni na koji način nije podstrekivano niti podržavano od strane sveštenstva naše Crkve. Policija bi u takvim slučajevima kad neodgovorni pojedinci naprave neki izgred (kao noćas ispred Hrama u Podgorici) trebala da bude odgovornija od takvih pojedinaca i da ima u vidu da se u Hramu i oko njega dešava mnoštvo aktivnosti u kojima učestvuju i djeca, kojih je i danas tamo bilo tokom njihove intervencije", saopšteno je iz MCP.

Saopštili su da ne prihvataju bilo kakvu odgovornost za incidente.

Mitropolija crnogorsko-primorska izrazila je žaljenje zbog večerašnjeg povređivanja policajaca.

"Takođe žalimo sve one koji su ovih dana povrijeđeni, a koji su prinuđeni da svoju slobodu vjere traže na ulicama, jer nisu mogli da je obezbjede tamo gdje je to trebalo da im se omogući - u crnogorskom parlamentu. Gruba je manipulacija i nedostojna takve državne službe, kakva je Uprava policije, tvrdnja da će za sve eventualne incidente policija ubuduće smatrati odgovornima i vjerske velikodostojnike, čije djelovanje navodno dovodi do narušavanja javnog reda i mira i drugih posljedica. Ne prihvatamo takvu proizvoljnu tvrdnju i upućujemo nadležne u Upravi policije da pažljivije pročitaju današnje saopštenje za javnost Episkopskog savjeta Srpske Pravoslavne Crkve u Crnoj Gori u kojem se vrlo precizno navodi kakav vid otpora Crkva preporučuje svojim vjernima povodom usvajanja anticrkvenog Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji iznad svega podrazumijeva mir i bratsku slogu, kao i post i molitvu".

Iz MCP su podsjetili da su i prije i odmah nakon usvajanja Zakona "javno saopštavali našu bojazan da će ovaj Zakon izazvati mnoštvo problema u crnogorskom društvu".

"I produbiti ionako velike podjele, ne zato što smo ih priželjkivali, već zbog toga što poznajemo naš narod, za razliku od onih koji su nerazumno i bez volje za bilo kakav dogovor, odbacivši sve predloge Crkve, predložili i izglasali ovaj nakaradni Zakon", zaključuje se u saopštenju MCP.

(Izvor: Vijesti.me)