Milanović želi skromnu inauguraciju

Novoizabrani predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, koji će, najvjerovatnije, biti inaugurisan 18. februara, kada Kolindi Grabar Kitarović ističe mandat, želi da sve bude skromno i bez pompe.



Milanović, iz čijeg su štaba večeras na Tviteru potvrdili informaciju o datumu inauguracije 18. februara, rekao je za Novu TV da će tog dana u kabinetu predsjednika biti uži kabinet Vlade, Predsjedništvo Sabora, njegova supruga, te još neke osobe koje, kako smatra, po svojoj funkciji tamo moraju biti.

On je naveo da ako neko od državnika iz drugih zemalja poželi doći, to neće biti moguće.

"Nije riječ o uštedi. Ovo smatram primjerenijim"", istakao je Milanović, koji je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj 5. januara izabran za predsjednika te zemlje.

On je rekao i da neće ukidati lentu.

"Ko smatra da je treba nositi, neka je nosi, ja je neću ukidati", dodao je Milanović.

Govoreći o tome što mu je predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao izbor za predsjednika Hrvatske i pozvao ga na proslavu Dana pobjede u maju u Moskvi, Milanović je naveo da je to legendarna ruska parada i da misli da će otići.

"Ne znam što bi se trebalo dogoditi da ne odem. Ne podržavam aneksiju Krima, ali to ne znači da neću raditi na dobrim odnosima sa Rusijom", naglasio je Milanović.

On je rekao da razmišlja o tome u koji grad i zemlju želi otići u prvu zvaničnu posjetu, ističući da nije nužno da to bude neka od država bivše Јugoslavije, a da to sigurno neće biti Brisel.

Milanović je naveo da je Hrvatskoj najbliži partner Slovenija, uprkos arbitraži, te da teškoće treba rješavati strpljivo.

"To što nas opterećuje je ništa u odnosu na probleme koje imamo i sami sa sobom i sa drugim državama", napomenuo je Milanović.