Milanović: "Za dom spremni" je nacistički pozdrav

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović poručio je da je pozdrav "Za dom spremni" nacistički i da će u svakoj situaciji pokazati jasan stav o tome.

Zoran Milanović je, na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Holokausta, komentarisao ustaški pozdrav "Za dom spremni".

"Ja bih poručio HOS-u da je to nacistički pozdrav i da prlja ono što su dali u ratu. To je molba, ja to ne mogu spriječiti", istakao je Milanović.

Dodao je da će u svakoj situaciji pokazati jasan stav o tome.

Prošle nedjelje, zbog isticanja ustaških obilježja, Zoran Milanović napustio je obilježavanje godišnjice operacije "Maslenica" u Zadru.