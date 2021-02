Milanović: Vakcine bih kupio i od čečenske mafije da su dostupne

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović napunio je godinu na Pantovčaku, a posljednjem intervju govorio je o brojnim aktualnim temama.

Posebno je zanimljiv njegovo mišljenje o vakcinaciji koja se provodi u Hrvatskoj, problemima koje imaju zemlje EU s nabavkom potrebne količine doza.

"Svi su izigrani, vakcine dolaze i počeće dolaziti, ljekari i sestre će po ulicama tražiti ljude da se vakcinišu. Vakcina će biti. Kada vakcina bude više nego ljudi koji se žele vakcinisati, priča je završena, kao recimo u BiH. To su činjenice", rekao je on za Novu TV i dodao da on nije uvijek slušao šta mu sugeriše EU.

"Da smo slušali Brisel, znate kad bismo donijeli zakon o konverziji kredita sa švajcarcima. To nije suverenizam, to je elementarna dužnost države. Ako je dostupna, vakcinu bih kupio i od čečenske mafije. Kakav Brisel, kad je frka nema Brisela, radiš u svom interesu. Ruske vakcine postoje i sad nama trebaju", kazao je on.

Za odnos s premijerom Andrejom Plenkovićem je kazao da je u svim osjetljivim stvarima imao podršku.

"Nisam previše analizirao niti predbacio svaki vladin korak jer mislim da to može biti nepošteno, čak prljavo. Protivim se načinu uvođenja vanrednog stanja preko plota, baciš cucku kost i on zagrize. Grupa neizabranih ljudi odlučuje o našim slobodama. To je nekim ustavnim sucima jasno. Pišu izdvojena mišljenja", kazao je on.