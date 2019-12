Milanović protiv podjela, Kolinda "cilja" Škorine glasače

Zoran Milanović i Kolinda-Grabar Kitarović pobjednici su prvog kruga glasanja na predsjedničkim izborima u Hrvatskoj te će se suočiti u drugom krugu glasanja.

Milanović je osvojio 29,58 odsto, dok je Grabar-Kitarović osvojila 26.38 odsto glasova. Na trećem mjestu je bio Miroslav Škoro sa 24,10 odsto glasova.

U svom obraćanju nakon objave rezultate Milanović je poručio da "onog trena kad uz povjerenje budem izabran za hrvatskog predsjednika svaka moja lojalnost prema ičemu drugom, osim prema hrvatskom ustavu, prestaje".

"Biću pravobranitelj i vjerski zagovartelj tog ustava, to je moja država. Hvala svima koji su glasali, svima koji su glasali za mene i onima koji nisu. Idemo u drugi krug. Ali ne idemo u rat, ratovi su gotovi. To govorim od početka, idemo u civilizovanu građansku utakmicu u kojoj neka pobijedi bolji. Vjerujem da sam taj bolji ja. Hrvatska je dovoljno podijeljena oko bitnih, ali uglavnom oko nebitnih stvari u kojima se možemo složiti samo ako razgovaramo. Ono što sam naučio je da gledam sebe i svoje greške i nikad se dovoljno dobro ne vidim, vidim previše druge", rekao je Milanović.

"U ove dvije sedmice koje su pred nama boriću se da na izbore nagovorim svakog onog i onu kojoj je hrvatski interes u prvom planu da budemo dobra i solidarna zajednica građana, da budemo zemlja jednakih. Nikakve gorčine u meni nema, nema ni straha. Kao što je govorio jedan davni veliki političar, prema nikome s mržnjom, prema svima s dobrom vjerom, svjestan da će biti i onih kojima se ne dopadam, moj zadatak je da se jednako kao i onima koji će me podržati, obratim i ovima ‘drugima’. U Hrvatskoj niko ne smije biti drugi i niko ne smije biti zapostavljen", rekao je Zoran Milanović, bivši hrvatski premijer.

Aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u svom govoru pozvala je sve od Slavonije do Dalmacije da u idućem krugu daju njoj svoj glas, a posebno je apostrofirala one koji su u prvome krugu glasali za Miroslava Škoru.

"Čestitam svim neću reći protukandidatima, odnosno sukandidatima. Zahvaljujem svima koji su mi omogućili ulazak u drugi krug do konačne pobjede. Ovo je bila bitka deset na jednog. Imala sam jakog sukandidata na svom političkom spektru, za razliku od Zorana Milanovića. Idemo na pobjedu. Nakon Božića krećemo opet žestoko jer Hrvatska je ponosna i snažna država. Hrvatska nije slučajna država, Hrvatska je namjerna država. Večeras ovdje ponosno, ali s osjećajem poniznost obraćam se od Slavonije do Dalmacije da date glas za Hrvatsku. Biće to glas za pet godina žestoke borbe. Kao što sam dosad govorila, svakodnevna borba za budućnost. Naše društvo je ideološki podijeljeno, a nama je toga dosta. Treba nam borba za veće plaće. Trebamo dati priliku pametnoj, a ne podobnoj Hrvatskoj. Treba nam optimizam i samopouzdanje. Znamo da možemo bolje. Pokazali smo to u ratu, pokazujemo to u sportu, nauci... zašto da to ne pokažemo i u politici", poručila je Grabar-Kitarović.