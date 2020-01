Milanović planira povući vojsku iz Avganistana: To nije naš rat

"Da, odmah. Prošlo je 16 godina i vidite da ni Amerikanci nisu načisto što da rade", odgovorio je novoizabrani predsjednik Zoran Milanović, u sučeljavanju s još uvijek aktualnom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović, na pitanje o povlačenju vojnika iz Afganistana.

A i u intervjuu koji je dao ove sedmice za Novu TV, prvom nakon izbora, budući vrhovni komandant Hrvatske vojske Milanović je potvrdio da misli ozbiljno. "Stalno ću to (da se naši vojnici povuku, op.a.) inicirati, to je potpuno bezglava misija. Tamo nema rješenja, pitanje je kad će se SAD povući", rekao je izabrani predsjednik odgovarajući na novinarsko pitanje. Doduše, to je bio prilično čudan odgovor na pitanje hoće li formalno inicirati povlačenje, ali zanemarimo to zasad.

Milanović: To nije naš rat, to nije čak ni NATO-ov rat

Stoga nije jasno hoće li Milanović zaista moći narediti povlačenje iz Avganistana, ali jasno je da to želi napraviti. To je prvi put dao do znanja još u julu, nakon vijesti o tragičnoj smrti hrvatskog vojnika Josipa Briškog u napadu bombaša samoubice na vojni konvoj koji je putovao u kamp pored Kabula. Još dvojica hrvatskih vojnika ranjena su u tom napadu.

"To nije naš rat, to nije čak ni NATO-ov rat. Mi smo smanjili hrvatski kontingent na 50 vojnika i onda se kasnije opet povećao. Mislim da Hrvatska treba povući svoje vojnike iz Avganistana", rekao je tada Milanović novinarima.

Naravno, osim pitanja hoće li Hrvatska zaista prekinuti svoje učestvovanje u NATO-ovoj misiji nakon gotovo 17 godina (sam rat traje jedva nešto duže, oko 18 i pol godina), nameće se i pitanje treba li Hrvatska to napraviti.