Milanović o Kitarović: Titov duh živi u njoj, kulja, dimi iz nje

Predsjednički kandidat SDP-a Zoran Milanović izjavio je u Rijeci da duh Josipa Broza i komunizma i dalje živi u predsjednici Kolindi Grabar Kitarović.

On to tvrdi bez obzira na to što je ona sklonila njegovu bistu.

"Duh Josipa Broza i komunizma i dalje duboko živi u njoj, kulja i dimi iz nje", rekao je Milanović komentarišući izjavu hrvatske predsjednice o tome da bi pravosuđe prije svega trebalo da sluša narod.

"Tako nešto ne možeš izjaviti ako nisi bio Titov pionir. To nije ni pametno ni dobro. Zakon nije algoritam, niti formula ili linearna jednačina, uvijek je prisutan ljudski faktor kod tumačenja i primjene, ali da se pita narod - to može biti poziv na linč ili kršenje zakona. To ozbiljna i obrazovana osoba ne smije ni pomisiti, a kamoli reći", komentarisao je Milanović na konferenciji za novinare, prenosi Index.hr.

Milanović je rekao i da se zajedno s političkim strankama koje ga podržavaju mora opet boriti da Hrvatska bude normalna i da "nešto što je nenormalno istisnemo iz hrvatskog života".

"U zemlji uprkos kakvoj-takvoj ekonomskoj situaciji, a koja je nastavak trendova iz 2014. i 2015, te stabilnom budžetu, imate utisak da vas obavija tamni crni dim. To ćemo rastjerati, a da niko zbog toga neće patiti, ni pasti, niti krvariti, ali ćemo se boriti za zdravu, modernu, otvorenu i znatiželjnu Hrvatsku, u kojoj se različitost tretira kao prednost", rekao je Milanović na konferenciji za novinare Primorsko-goranskog saveza, koji mu daje podršku u predsjedničkoj kandidaturi.

O pozivu predsjednici na sučeljavanje kazao je da bi to trebalo organizovati dovoljno prije izbora "da ljudi vide s kim imaju posla i šta kandidati nude".

Predsjednici to ne odgovara, ali odgovara građanima, dodao je on.