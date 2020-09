Milanović o aferi Janaf: Ministri su kao magarci odlazili u klub da se osramote

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović otkrio je danas novinarima da će uskoro razgovarati s premijerom Andrejom Plenkovićem o ponašanju istražnih tijela u aferi Janaf.

O onome što se događalo u klubu Dragana Kovačevića kaže da nije tamo stajao za šankom, već da se radi o temi o kojoj treba razgovarati s premijerom Andrejem Plenkovićem.

- To je tema za razgovor kako se ponašaju istražna tijela. Ti ljudi rade taj 'posao' kao da je potpuno privatno, kao da je ćaćino. Sve ove informacije su kršenja, ne samo pravila o nejavnosti istrage, nego i osnovnih moralnih pravila, kazao je Milanović.

- Ti si tu u srazu s nekim ljudima koje ćeš htjeti strpati u zatvor, možda su to i zaslužili, možda nisu, i brutalno zloupotrebljavaš svoju poziciju sile i ne odgovaraš nikome. To je tema za razgovor s predsjednikom vlade koji je rekao da se moramo vidjeti zbog ambasadora, no to je sporedna tema, a važna tema je da konačno vidimo kako funkcioniše ova država, što premijer zna, dodao je Milanović.

Ministri su kao magarci odlazili u klub

- Njegovi ministri su još mjesecima, ako je sve istina, potpuno nepotrebno, kao posljednji magarci dolazili u situaciju da se osramote. Ne jedan ministar, s nekolicinom sam razgovarao. Ljudi su lojalni, ali se ne osjećaju baš najbolje. To je neko trebao znati i ispričati ovakvu blamažu, a da ne govorimo o šteti za Janaf. To je tema za razgovor premijera i mene, istakao je Milanović.

Kaže kako u diobi vlasti mora postojati i saradnja u vlasti.

- Nekome se tu na kraju piramide mora vjerovati, a to je predsjednik vlade. On ne može bježati od odgovornosti, rekao je Milanović.

- Imao sam sreću da sam se maknuo tri godine od ovog grotla, sad bolje vidim kako sistem funkcioniše i ko ga zloupotrebljava. Ja sam o tome govorio ovih dana kritički i to su moji stavovi, bazirani na znanju i iskustvu. Premijer i njegovi saradnici su govorili na nivou nekoliko kumrovečkih parola, a to nije dovoljno, dodao je.

- Nekoliko ministara je dovedeno u zabludu, neke uticajne i grlate sudije dugog jezika, ali nisu bili sa mnom u društvu. Plenković je rekao da ćemo se vidjeti, a o ovome se treba razgovarati. O ovome neću prestati govoriti. Hrvatska je u problemu, nije bolesna, ali instalacije su loše, smatra Milanović.