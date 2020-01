Milanović: Nadam se da neću izgubiti povjerenje koje sam dobio

Pobjednik predsjedničkih izbora Zoran Milanović održao je pobjednički govor.

"Dragi prijatelju, dobrodošli u Tvornicu pobjeda, kao što sam obećao. Hvala onima koji su me podržali i onima koji nisu. Hvala i Kolindi Grabar Kitarović", rekao je Milanović, na što se prolomilo huk neodobravanja, ali Milanović je to prekinuo i rekao "Ne, ne, tražim da se to ne radi".

"Ako sam bilo koga previše nagazio, ako sam rekao koju neistinu, to nije bilo namjerno. Ja od danas ili sutra radim posao i živim posao drugačiji od ovoga sada. Hrvatski građani su me izabrali za predsjednika Hrvatske, Hrvata i onih koji to nisu i sretan sam zbog toga. Bio sam i premijer i to mi je u zadnjih pola godine bio i teret. Istina je u oku promatrača. Znam da i danas ima onih kojima nisam po volji, ali s tim moramo nastaviti živjeti jer nas je premalo da se dijelimo na ovaj način. Od mene nećete slušati sladunjave priče o zajedništvu, ali ću se truditi da nikoga bez potrebe ili namjerno ne povrijedim", rekao je Milanović.

"Ima nas različitih, različitih pogleda na svijet, i sam sam takav jer sam čovjek, obično ljudsko biće. Nadam se da neću izgubiti povjerenje koje ste mi dali. Ponoviću, ovo četiri miliona što nas ima, tražimo svoje mjesto pod suncem, mjesto u Evropi koja je usprkos svim problemima najlepše mjesto za život, najmirniji projekt u kojem Hrvatska mora naći svoje mjesto i interes. To zasad ne ide kako smo očekivali ali nadam se da ćemo u tome biti uspješni. Nadam se da ću sarađivati sa svakim u izvršnoj vlasti. Neće biti zaplotnjaštva, spleti, tajnih dilova i poslova, dopalo se to nekom ili ne. Sve stranke će na formalnoj zakonskoj razini biti iste, jer mi smo višestranačka parlamentarna demokratija. Sve drugo je put u autokraciju, tiraniju, samovolju, otimačinu i predsjednik tome mora biti brana. Jedina snaga je snaga govora, uvjerljivosti, snaga Ustava koji je društveni dogovor. Ustav se mora poštovati, ja ga neću svakom prilikom držati ispred sebe ali ga jako dobro poznajem", rekao je.