Milanović: Bio sam pozvan da se učlanim u društvo masona

Predsjednik Hrvatske, Zoran Milanović, potvrdio je da je i on bio pozvan da se učlani u društvo masona.

Međutim, to nije učinio upravo iz razloga zbog kojih je sada glavni državni tužilac Dražen Jelenić prozvan da podnese ostavku.

Komentarišući slučaj Jelenića, koji je priznao da je član masonske lože, zbog čega njegovu smjenu traži ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, Milanović kaže da prema masonima vladaju stereotipi i mržnja, nepravedno.

"Tu se radi o važnoj instituciji koja ima represivnu ulogu. Prema masonima vladaju stereotipi, mržnja, nepravedne. Masoni u Americi i u nekim drugim zapadnim državama su jedno, kod nas se o njima i dalje ima utisak mistike i tajnovitosti. To je ustvari i tajno društvu uglavnom, i ako radiš posao u domenu represije, time nepotrebno dovodiš u pitanje svoju objektivnost i lojalnost", rekao je Milanović.

Prema njegovim riječima, ne radi se samo o glavnom državnom tužiocu, već i o drugima koji nisu državni zvaničnici, ali odlučuju o postupcima javnih nabavki.

O očekivanjima da Jelinić podnese ostavku, Milanović kaže da će o tome odlučiti oni čiji je to posao.

"To je po pravilu jako teško, ali ne i nemoguće", kazao je Milanović, prenijela je zagrebačka N1 TV.

Otkrio je da je i on dobio poziv da se učlani u društvo masona.

"Jesam, dobio sam poziv, ali nisam mu se pridružio, upravo zbog ovakvih stvari", potvrdio je Milanović.

Vlasti su, kaže, na masone gledale s mržnjom i sumnjom, posebno nacisti i komunisti.

"U SAD je masonerija javna organizacija, a kod nas se postavlja pitanje kome si lojalan", rekao je Milanović i dodao da odluka o smjeni Jelenića zavisi od premijera.

Njegova poruka za Jelenića, ali i sve državne tužioce, one koji po zakonu ne smiju da budu članovi stranaka, one koji, kako je rekao, možda, nisu zvaničnici, ali imaju uticaje u državi koji se tiču novca, je "da jako pripaze na to".