Milan Jovanović za ATV iz Slovenije: Lažne vijesti su pomogle da ljudi manje vjeruju u koronu

Prema podacima Worldometersa do danas je u svijetu zabilježeno više od milion (1.074.290) slučajeva zaraze virusom korona, a preminulo je 56.987 osoba.

Virus korona zadesio je i Sloveniju u kojoj je broj zaraženih 934, a broj smrtnih slučajeva je 20.

Iz Slovenije za ATV javio se Milan Jovanović, koji kaže da ako ne vidi ljude na ulicama sa maskama ne bi znao da je pandemija virusa.

"Na početku je bio prisutan neki strah zbog svog tog izvještavanja, ali sada poslije dobrog mjeseca od korone mislim da taj strah polako prolazi", kaže Jovanović koji je i državljanin Slovenije i dodaje da misli da su vlasti u Sloveniji adekvatno odgovorili krizi.

U Sloveniji su inficirana 73 zdravstvena radnika, ali zdravstveni sistem do sada djeluje dobro.

"U idućim danima situacija se može jako pogoršati ako se ne budemo držali sadašnjih strogih mjera, a vrh epidemije još se ne može prognozirati", kazao je slovenački ministar zdravstva.

Koliko su građani upućeni u stanje u države putem medijskog informisanja, Jovanović kaže da su možda i previše informisani.

"U početku je bilo dosta lažnih vijesti. Posebno na društvenim mrežama, bilo je i slučajeva lažnih vijesti sa nekih poznatih medijskih kuća kod nas. Sve to je pripomoglo da ljudi sve manje vjeruju u korona virus", rekao je Jovanović.

"Koliko su nam rekli, situacija bi trebalo da potraje do kraja aprila ili kraja maja. Vlada Republike Slovenije je donijela odluku da svakom državljaninu da 300 evra pomoći, to su inače pare iz evropske Centralne banke. Socijalna podrška je normalna. Isto bi bilo kao i da nema korone, a ja bih i dalje bio bez posla", rekao je Jovanović.

Jovanović, koji je ekonomista po struci, kaže da najviše strahuje kad prođe korona od velike krize.

"Jedino u vezi toga me je strah. Inače da bi se to raširilo na neke katastrofalne razmjere, mislim da do toga ne može da dođe", rekao je Jovanović.