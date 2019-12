Milačić pred Centrom bezbjednosti: Policija pokazala da želi nestabilnost

Lider Prave Crne Gore Marko Milačić dobio je večeras poziv da se javi u policijsku stanicu. Milačić je svoj odlazak u Centar bezbjednosti prenosio uživo na Fejsbuku.

On je u svom lajv obraćanju objasnio da nije otišao da protestuje kako bi se sukobio sa policijom, već da izrazi nezadovoljstvo u maniru građanske neposlušnosti, ističući da je policija Crne Gore večeras pokazala da ne želi stabilnost.

Uradili smo sve da do incidenta ne dođe, rekao je Milačić i objasnio da je na njegovu molbu od komandira dobio megafon kako bi ubijedio ljude da se smire.

„Mi sada treba svi da pomognemo u smirivanju tenzija, ali to ne znači da treba da ćutimo, to ne znači da ne treba da izlazimo na ulice, da šetamo, da pritiskamo režim“, dodao je on.

On je ponovio da neće prestati sa pritiscima dok se ne povuče „antipravoslavni sramni zakon”.

Kako je rekao, ponosan je kao građanin više nego ikada u svom životu „zato što vidi da je Crna Gora dostojanstvena, da je mirna, a opet žestoka”.

Lider Prave Crne Gore je na fejsbuk profilu „Marko Milačić - Prava Crna Gora“ ranije večeras objavio i fotografiju poziva u policiju.

„Idemo u policiju da vidimo šta žele. Ovo se zove diktatura. Ne mogu nam ništa“, objavio je na ovoj društvenoj mreži.