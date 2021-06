Predsjednik Prave Crne Gore i poslanik u Skupštini Marko Milačić, tokom izlaganja u Skupštini, osvrnuo se na rušenje Crkve u Кonjević Polju, Bratuncu.

Milačić je kazao da će se suzdržaću svakog drugog komentara, te je naveo da je sramno rušiti bogomolje, sa bilo koje strane one dolazile.

Uz to, dodao je i da će poslaničku platu kao svoju donaciju, usmjeriti ka podizanju nove crkve.

"Mi u Crnoj Gori imamo obavezu da se oglasimo o ovome, zato što, kada smo mi branili svetinje, pomoć i solidarnost smo dobijali iz tih krajeva, Bratunca, Konjević Polja. Sada je naša obaveza još veća. Ja ću, ispred "Prave Crne Gore" u visini poslaničke plate uplatiti čim bude dostupan žiro račun, a pozivam sve naše kolege iz parlamenta Republike Srpske i Srbije, da to učine. Tako bismo pokazali ogromnu solidarnost prema našem narodu gdje god on živio, jer nas je to ujelo za dušu i za srce", poručio je Milačić.