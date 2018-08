Mašulović nije proslavljao bilo čije pobjede ili poraze

Crnogorsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je vojni izaslanik Crne Gore u Hrvatskoj pukovnik Ivan Mašulović u Kninu boravio na poziv domaćina u skladu sa uobičajenim diplomatskim protokolom, a ne da bi proslavljao nečije pobjede ili poraze.

"On nije bio u Kninu da proslavlja bilo čije pobjede ili poraze, niti stradanja bilo kog naroda, kako se to zlonamjerno želi insinuirati", navodi se u reagovanju crnogorskog Ministarstva povodom kritika na to što je predstavnik Crne Gore juče prisustvovao obilježavanju 23 godine od hrvatske vojne akcije "Oluja" u kojoj je, prema podacima Komesarijata za izbjeglice Srbije, iz Hrvatske protjerano 250.000 krajiških Srba, 1.856 je ubijeno, a 836 vodi se kao nestalo.

U saopštenju se dodaje da Crna Gora ne želi nikad više da bije tuđe bitke, već da je okrenuta svom razvoju i napretku i izgradnji dobrosusjedskih odnosa sa svim zemljama u okruženju, što je najbolji put za jačanje regionalne stabilnosti.

Crnogorsko Ministarstvo odbrane navodi da takav odnos Crna Gora ima i prema bliskoj, prijateljskoj Srbiji, kao i prema bliskoj i prijateljskoj Hrvatskoj, uz to i savezničkoj zemlji u NATO.

"Ovo je pozicija Crne Gore u odnosu na taj događaj. Sve drugo su najobičnije insinuacije, koje uglavnom dolaze od onih koji su i tada, kao i danas, pokušavali da lamentiraju nad sudbinom poginulih i prognanih i da politički profitiraju na njihovoj nesreći", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je Crna Gora svoj odnos prema stradalima pokazala kad im je to bilo najpotrebnije.

Podgorica je, kako se navodi, okrenuta sigurnoj evropskoj budućnosti i odlučno ide u korak sa razvijenim demokratskim zemljama, oslobođena balasta prošlosti.