Mariju su otpustili iz Vojske Crne Gore - Nisam htjela da budem član DPS-a

Bivša pripadnica Vojske Crne Gore (VCG) Marija Anđelić tvrdi da joj, nakon četiri godine službe, ugovor nedavno nije produžen jer je objavila na društvenoj mreži Instagram fotografiju litije sa Žabljaka, kao i zbog toga što nije htjela da bude član DPS-a.

Ona je kazala da je nakon što je objavila fotografiju litije raspoređena na službu u Kolašinu šest meseci, gde je, kako kaže, diskriminasana po više osnova. Nakon povratka u jedinicu Vazduhoplovstvo, rečeno joj je, kako tvrdi, da joj ugovor neće produžiti jer se smanjuje broj zaposlenih. Ističe da u Vojsci napreduju samo oni koji podržavaju DPS. Za pomoć se obraćala i ministru Predragu Boškoviću, ali, kako kaže, bezuspešno.

Ministarstvo odbrane (MO) je odgovorilo je da je zamjenik komandanta Vazduhoplovstva VCG u zakonskom roku pokrenuo postupak za prestanak službe desetarki Mariji Anđelić, istekom ugovora o službi, a na osnovu Zakona o VCG, iz razloga što potrebe službe nisu zahtjevale da se sa njom zaključi novi ugovor o službi.

– U VCG sam počela da radim 2016. godine. Za četiri godine službe četiri puta sam se prijavljivala za mirovnu misiju u Avganistanu, prošla cijelu obuku i nisam mogla da prođem, naravo želja je bila zbog iskustva, a svakako i da bih riješila stambeno pitanje. Sumnjam da je najveći problem bio to što su moji roditelji opozicionari. Završila sam uspješno sve kurseve koji su vezani za moje formacijsko mjesto. Svoju dužnost sam obavljala u skladu sa Zakonom o VCG. Na svom instagram profilu objavila sam sliku litije na Žabljaku. Preuzela sam je sa interneta i objavila sa posvetom „Žabljačni moji, srce mi je uz vas“, „Vjera” – pojašnjava Anđelić.

Navodi da nakon toga sledi njen progon, te da je upućuju u Kolašin na šest meseci za potrebe službe.

– Poslata sam u jedinicu Pešadija koja nema nikakvih formacijskih dodirnih tačaka sa jedinicom u kojoj sam radila, a to je Vazduhoplovstvo. U Kolašinu mi nije dozvoljeno korišćenje smještaja u kasarni iako me sljeduje. Tada mi je rečeno da mi 15 dana „izlaze” u susret a nakon tih 15 dana morala bih dodatno da radim u kuhinji za nadoknadu za smještaj u kasarni. Osjećala sam se poniženo da mi se kao pripadnici vojske nudi rad u kuhinji a zauzvrat da bih imala smještaj, kao da sam u srednjem vijeku kod nekog robovlasnika. Bila sam primorana da plaćam smještaj, jer nisam mogla svakodnevno da putujem od Podgorice do Kolašina. Odmah sam se obratila za naknadu troškova odvojenog života kako bih bar jednim delom sanirala troškove koje izdvajam za stan u Kolašinu s obzirom na to da sam podstanar u Podgorici i da za to sa mojom porodicom izdvajam novac, a sve od plate vojnika i nemam kao podoficiri i oficiri naknadu na platu za zakup stana. Nažalost, moj zahtjev je odbijen rješenjem u kojem piše da Zakon o VCG roditelje ne prepoznaje kao članove uže porodice kada se radi o ostvarenju prava na odvojeni život i da me to pravo sljeduje samo ako imam bračni status ili djecu. Smatram da sam tim rješenjem dovedena u diskriminatoran položaj u odnosu na sva druga lica koja imaju pravo na ovu naknadu – priča Anđelić.

Dodaje da se nakon šest mjeseci vratila u svoju jedinicu gdje joj je nakon mjesec saopšteno da joj neće produžiti ugovor pored svih pozitivnih mišljenja.

– Na službenom razgovoru komandant PPK Blagojevića rekao je „znate kako novonastala situacija zahtjeva smanjenje pripadnika VCG”. Ministarstvo odbrane (MO) u toku mog otpusta i nakon njega raspisuje više konkursa gdje su tražili prijem lica u VP-u na dužnosti za koje sam obučavana i koje sam obavljala kao operater (RU HARRIS). Takođe, na moje mjesto primljen je novi u VP-u kao operater na HARIS uređaju baš na istom mjestu gdje je meni rečeno da nema potrebe za mojim angažovanjem. Primili su preko 100 novih u VP-u i civilnih lica, i dalje ih primaju – upozorava Anđelić.

Ona kaže da u VCG primaju, unapređuju i ostavljaju na posao vojnike koji se javno deklarišu za DPS i koji su aktivisti te partije.

– Neki od njih se nalaze i na odborničkim listama u lokalnim parlamentima. Takođe, javno na svojim društvenim mrežama objavljuju statuse podrške DPS-u, čak i svečano uručivanje članskih karata. Poznato je da Zakon o VCG izričito zabranjuje da pripadnici vojske javno iskazuju svoja politička mišljenja i pripadanje bilo kojoj političkoj partiji.Sve to rade javno a „veliki vojni bezbjednjaci i komandanti” to navodno ne vide i ne reaguju. Lično meni nije produžen ugovor jer nisam htjela da budem član DPS-a. Ostavljaju me bez egzistencije na pravdi Boga znajući da sam podstanar, da sam kreditno zadužena, samo zato što sam vjernik – kaže Anđelić.

Tvrdi da je dosta njenih kolega ostalo bez posla jer nisu članovi DPS-a.