Manijak krao lozinke korisnika društvenih mreža pa ih ucjenjivao

Provaljivao je Facebook i Instagram šifre, mijenjao lozinke, preuzimao profile i skidao eksplicitne fotografije. Potom ucjenjivao - tražio je da mu se uplati novac, u suprotnom, prijetio je objavljivanjem fotografija.

Prijave su stigle iz Republike Srpske i Federacije, a ucjenjenih ima i u Crnoj Gori, ukupno nekoliko desetina osoba. Sarajlija je za vraćanje korisničke šifre tražio različite sume novca, od 50 do 100 evra, nekima i više.

"Uprava kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijela je Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka izvještaj protiv lica A.Z. iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela ucjena, neovlašćeni pristup zaštićenom kompjuteru, kompjuterskoj mreži, telekomunikacionoj mreži i elektronskoj obradi podataka", kaže Mirna Miljanović, načelnik Odjeljenje za odnose sa javnošću MUP-a Republike Srpske

Prevaranti imaju mnogo načina da, preko društvenih mreža, dođu do žrtve. Svjesnost ljudi da se sami zaštite, ističu stručnjaci, još uvijek je slaba.

"Obično svi koriste vrlo jednostavne šifre, ne mijenjaju ih često. Vrlo lako povjeruju kad dobiju mejl, mi to zovemo fishing poruka, kojima banka, neka kartična kuća traži od njih da se loguju i kažu svoj useer name i onda tako svoje lične podatke dopuste da drugi mogu koristiti i da mogu prići njihovim nalozima", kaže Predrag Puharić, IT stručnjak.

Šifre poput imena i prezimena i datuma rođenja su najrizičnije. Stručnjaci savjetuju veću zaštitu češćim mijenjanem lozinki, a preporučuju i komplikovanije šifre, koje sadrže velika i mala slova, i brojeve.

- Ne mijenjam je često jer ne vjerujem da ikog zanima da hakuje moj fb profil

- Mijenjam šifru na fb svako dva tri mjeseca

- Ja mislim da jedna dobra šifra dovoljna da može zaštiti da ne treba mnogo puta mijenjati šifru na internetu

- Uglavnom treba se čuvati treba se paziti sumnjivih naloga i to je to, kažu građani.

Sajber kriminalci ne žele previše da komplikuju stvari i zato naslov imejla uglavnom sadrži samo jednu riječ poput: zahtjev, plaćanje, hitno, transfer ili upit. Iz MUP-a savajetuju oprez. Ukoliko sumnjate da ste postali žrtva internet prevare, što prije obavijestite policiju.