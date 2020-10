Mandić: Vladu Crne Gore neće sastavljati tajkuni

Jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić poručio je da se ovaj savez ne grabi za fotelje, ali da Vladu Crne Gore neće sastavljati crnogorski tajkuni, jer za te "živopisne likove" narod nije glasao.

"Mislim da je većini pametnije da brinu neke druge brige, poput onih ko je sve od njih bio povezan sa kriminalom odlazećeg režima i ko je sve učestvovao u zajedničkom `zločinačkom` poduhvatu pljačkanja naroda Crne Gore", rekao je Mandić Srni.

On je istakao da bi vlast bila konstituisana istog dana kada je izabran predsjednik Skupštine da je primijenjen jednostavan princip, koji je zagovarao DF, po kome bi svi politički subjekti, koji su dio parlamentarne većine, saglasno narodnoj podršci, dobili udio u novoj Vladi i na ta mjesta saglasno stranačkim procedurama postavili svoje kadrove.

"Tako se radi i postupa u svim demokratskim državama, a zašto to nije do sada urađeno u Crnoj Gori, ja baš nisam najbolja adresa za odgovor. Mi se ne grabimo za fotelje, jer da nas je samo to interesovalo tamo smo mogli zasjesti mnogo ranije", naveo je Mandić.

On je napomenuo da nema jednog značajnijeg opozicionara i relevantne opozicione stranke kojoj nije nuđeno učešće u vlasti od strane odlazećeg režima, te podsjetio da je lično u ime Nove srpske demokratije 2013. godine odbio direktnu ponudu da preuzmemo veći broj resora u Vladi Crne Gore.

"Uočio sam da crnogorski tajkuni žele da dominantno utiču na sastav nove Vlade i zato nemam potrebe da se danas bilo kome pravdam ili ustručavam zbog toga što javno kažem da Vladu nećemo dati nekoj tajkunskoj ološi koja će se lažno predstavljati kao ekspert", istakao je Mandić, koji je lider Nove srpske demokratije.