Majka se porodila pa otišla na posao: Policija pronašla mrtvu bebu

Varaždinska policija u petak je u kući u Dubravcu, kojom se koristi 28-godišnjakinja, pronašla mrtvo novorođenče, saopšteno je u subotu iz Policijske uprave Varaždin.

Policijski službenici varaždinske Policijske uprave u kuću su došli po dojavi Opšte bolnice Varaždin, na osnovu naloga varaždinskog Županijskog suda i uz prisutnost varaždinskog Opštinskog državnog tužioca.

Tokom pretrage u kući su pronašli mrtvo novorođenče koje je prevezeno na Odjeljenje patologije Opšte bolnice Varaždin, prenosi Hina.

Policijski službenici nastavljaju rad na otkrivanju svih okolnosti tog događaja, prenosi Index.hr.

Kako piše varaždinski.hr navodno je majka dijete rodila u porodičnoj kući, a nakon toga je otišla na posao. Tamo joj je navodno pozlilo pa je prebačena na hitni medicinski prijem gdje je, navode izvori, utvrđeno da je rodila.

Detalj koji posebno začuđuje, saznaje se iz više izvora, jest to da je majka sve vrijeme skrivala trudnoću pa do same tragedije navodno niko nije znao da je bila trudna.