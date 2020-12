Danas je sahrana 13-godišnje Laure koja je preminula u snažnom zemljotresu koji je prekjuče pogodio Petrinju.

Sa njenim očuhom Darkom Čuligom razgovarao je Index.hr, a on je za ovaj hrvatski portal ispričao kakva je Laura bila.

- Želim da ljudi znaju koliko je ona bila posebna djevojčica. Bila je vesela i više od svega voljela je pjesmu i ples, bila je toliko velikodušna, imala je tako veliko srce. 22. decembra je navršila 13 godina i dobila je novac od bake i dede za rođendan i ona ga je potrošila tako da je nama svima kupila poklone za Božić. Bila je nevjerovatna - započeo je priču teško potreseni očuh.

Kaže kako je Lauru upoznao kad je imala osam godina.

- Iako joj je na početku bilo teško da privikne i na mene i na očevu novu suprugu, kasnije smo razvili poseban odnos, jako sam je volio. Laura je imala malog brata Filipa s očeve strane koji je još beba. A nas dvoje smo imali divan odnos, pun ljubavi i povjerenja. Ona bi se prije meni povjerila oko nečega nego roditeljima, ja sam joj bio osoba od povjerenja, prvom bi mi otkrila neke stvari i ko joj je bio simpatija i ako je nešto uradila pa je često znala da mi kaže: 'Darko, budi na mojoj strani.'

Jako je voljela pjesmu i ples, trebali smo da je pošaljemo na neki supertalent šou. Još kao mala je jako voljela da zabavlja ljude, da ih oponaša, voljela je da gleda seriju Dobro jutro komšija, to je bila njena serija, uvijek smo je zvali mala Vidoslava po liku iz serije jer je imala punđu kao ona. Bila je stalno vesela i nasmešena. Nikad ništa nije željela, bila je izrazito skromna, velikodušna, mislila je na sve nas. Išla je stalno kod bake i deke u posjetu da vidi kako su. Mene je vječito uveče voljela da zeza, igrala se stalno", opisao ju je njen očuh za Index.

Svi smo na video-snimku mogli da čujemo bolne krike njegove supruge Snježane, Laurine majke koja je svoje dijete pronašla mrtvo, a gore od toga nema.

On i supruga spavaju u autu, ispričao je šta se događalo kobnog jutra.

- Supruga je taj dan odmah primila injekciju, sad je na tabletama, ovo je nezamislivo teško, no ona je isto nevjerovatno jaka. Taj dan kad se to dogodilo Laura je bila u gradu s bakom, tetkom i sestričnom. Ja sam bio u kući i jedva sam izašao iz nje, supruga mi je bila na poslu. Nisam mogao da je dobijem na telefon.

Prvo sam otrčao do tasta da njih spasim, onda sam otišao do auta da dođem nekako do grada i tad sam zapazio suprugu, rekla mi je: 'Vodi me na Trg, Lauru je nešto poklopilo.' Nju je zvao bivši suprug kojega su zvali da je Laura stradala, dalje sve znate - ispričao je potreseni Darko.

On i supruga su zajedno kod njenih.

- Svi smo zajedno kod tasta i tašte, nas tri porodice, pa joj je malo lakše, pričamo stalno o Lauri, kakva je, šta je voljela da radi, no danas će biti jako teško.

Danas je u 14 sati sahrana u Petrinji na Svetom Benediktu. Iako je rečeno da sahrana bude u krugu porodice, ne mogu ja nikome reći nemojte doći, ko god želi, zna, neka dođe.

Supruga je molila rođaka da slika sahranu, da jednog dana kad smogne snage vidi, sve je ovo preteško - ispričao je potreseni Darko, koji je rekao da mora biti jak zbog supruge, kojoj je glavni oslonac.

Njih dvoje već dva dana spavaju u autu ispred kuće tasta i tašte. Zasad, kaže, imaju dovoljno hrane, a komšinica njegovih roditelja sa mora objavila je i njegov račun, na koji im građani mogu uplaćivati donacije.

DANAS JE TREBALO DA DOĐE KUĆI

Potvrdio je kako je to njegov račun i da su ljudi već počeli da uplaćuju.

- Čuo sam da su neki već krenuli s lažnim računima, no ovaj koji je objavljen je naš, donacije stižu, no ne bih volio da samo nama uplaćuju, neka i drugima, svima je teško. A meni kad se sjetim da sam Lauri rekao da danas u podne bude kod kuće jer kuvam ručak. Ona je od 26.12. bila kod tate na praznicima i danas je trebala da dođe kući, a umjesto toga je ispraćamo na posljednji počinak, i dalje ne mogu da vjerujem - potresen je Darko.