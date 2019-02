Majka djece koja su bačena s prozora: Vidjela sam djecu u lokvi krvi

Josip Rođak rano je jutros svoje četvero djece bacio s prvog kata kuće na Pagu. Djeca, dobi od tri, pet, sedam i osam godina, bačena su sa šest metara visine. Dvoje djece je izvan životne opasnosti, dok su dvije djevojčice u teškom stanju. Sedmogodišnja curica je najteže povrijeđena, uz brojne povrede glave i grudnog koša. Stanje joj se pogoršava.

Šta je bio okidač užasnog čina?

Razgovarali smo s Katicom Rođak, majkom nesrećne djece i suprugom Josipa Rođaka, koji se sam predao policiji. Uznemirena žena stajala je uz krevet teško povrijeđene kćeri dok je razgovarala s nama.

"Dvoje djece su ok, a dvoje kritično. Jedna će morati za Zagreb, a druga na operaciju oka. Sad sam u bolnici, kod djece sam", rekla nam je.

U početku nam nije htjela otkriti koji je tačno bio okidač suprugovog užasnog čina.

"Preporučit ću vam da razgovarate s mojim suprugom, nek vam on to kaže. Samo ću vam to reći", rekla je potresena žena.

"Vidjela sam dijete u lokvi krvi"

Ipak, ispričala nam je što se jutros dogodilo na Pagu.

"Bila sam tamo kad je bacao djecu. On me probudio u 5:56, prije 6 sati. Pitao me je li spavam. Ja sam na to rekla da ne spavam. Onda sam se okrenula prema njemu, a kasnije sam se okrenula prema djetetu", započela je Katica Rođak.

"Ja nisam skontala da mi je odnio djecu. Nisam shvatila dok mi nije odnio stariju kćer, onu što joj je unakazio oko. Kad sam vidjela da je nosi, mislila sam da je nosi u dnevni boravak. A odnio ju je dolje na beton", rekla nam je uznemirena majka.

"I onda sam otrčala dole. Bila sam u gaćama, bosa. Vidjela sam dijete u lokvi krvi", rekla je Katica Rođak.

Ko je zvao policiju i hitnu?

"Komšija je zvao hitnu i policiju. Ne znam gdje je sad muž. Ne želim čuti za njega, ne zanima me. Ne znam što se događa s njim", ispričala je Katica Rođak.

Djevojčici se stanje pogoršava

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je da će ljekarski konzilij zadarske bolnice uskoro odlučiti treba li sedmogodišnju djevojčicu prebaciti na liječenje u neku od zagrebačkih bolnica.

Stavljena je na mehaničko disanje, a stanje joj se zakompliciralo oko 14 sati.

"Od 9 sati stalno sam u kontaktu, i pisanom i usmenom, s bolnicom u Zadru. Na žalost, stanje se ozbiljno komplicira. Od četvero djece dvoje nemaju povrede opasne po život, a dvoje ima. Međutim, kod jedne curice u posljednjim satima razvija se krvarenje u mozgu i oko jetre te smo pripremili Klaićevu i Rebro da su je spremni preuzeti", rekao je Kujundžić novinarima po izlasku iz vlade.