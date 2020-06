Majka četvoro djece se bavila prostitucijom, uhvaćena tokom krađe nakon pružanja usluga

Žena (46) iz Međimurja nedavno je kažnjena sa 600 kuna jer je pružala seksualne usluge u elitnom privatnom smještaju na Dubravi. Međutim, pitanje je da li bi je policija i otkrila da joj, nakon “pružanja usluga”, nije palo na pamet da pokrade sve što se pokrasti moglo iz tog smještaja. Zbog toga je nedavno osuđena i na Opštinskom kaznenom sudu u Zagrebu na pet mjeseci zatvora.

Ona je okrivljena jer je u oktobru prošle godine, nakon pružanja seksualnih usluga, počistila bukvalno sve iz apartmana.

Naime, dotična dama je nakon pružene seksualne usluge za 1.800 kuna, pod okriljem noći temeljno “očistila” sobu. U čaršav koju je skinula s bračnog kreveta stavila je veliki LCD televizor i prijemnik za satelitsku televiziju. Zatim je skinula i posteljinu, garnišne s prozora, tri para zavjesa… Ni inventar u kupatilu nije ostavila, nego je uzela ogledalo, šest preškira, zavesu, držač za sapun…

Čaršav je zatim zavezala i krenula iz sobe. Tako natovarena spuštala se niz stepenice i saplitala. Pričekala je da se vlasnik vile nakratko udalji s recepcije ni ne sluteći da je sigurnosne kamere sve vrijeme snimaju.

Kako prenosi Telegraf, snimci videonadzora u holu vile i u dvorištu objekta prikazuju kako žena uporno pokušava da plijen iznese napolje, sve vrijeme se spotičući i mučeći se. Ukupna šteta za vlasnika, oko 10.000 kuna, ali i šok koji je doživio jutro poslije, kada je ušao u apartman.

Klijent obećavao da će platiti štetu, pa se više nije javio

Nakon inicijalne ljutnje vlasnik je nesvakidašnju krađu prijavio policiji koja je nakon nekog vremena ušla u trag kradljivici preko muškarca koji je sobu unajmio. I tada je policija otkrila da je 46-godišnjakinja, osim što se fokusirala na krađu, bavila i “najstarijim zanatom” pa je kažnjena za oba krivična djela.

Vlasnik kaže da ga je ljutnja zbog krađe prošla, i da se sada smije svaki put kada pogleda snimak.

– Ljutnja i bijes su prošli jer je cijela situacija tragikomična. Pa, ta žena je vukla cijeli inventar sobe u čaršavu niz stepenice preko dvorišta sve do ulice. Padala je i saplitala se. Pretpostavljam da je sve to utrpala u neki auto. Ispraznila mi je cijelu sobu u kojoj su ostali samo nosači kreveta, a u kupatilu tek wc šolja i umivaonik. Kad je ujutro otključala da počisti, sobarica je ostala zabezeknuta i ponavljala je: ‘Pa šta je ovo?’ Nismo mogli da vjerujemo da je ama baš sve odneseno – ispričao je vlasnik elitnog smještaja.

On je sa snimkom na kom tada nepoznata ženska osoba vuče ukradene stvari niz stepenice je otišao na policiju.

– Nakon dva mjeseca policija je pronašla ženu koja je koristila sobu, i to zahvaljujući gostu koji ju je unajmio na svoje ime. Šta ljudi rade u sobi, ne znam. Imaju zagarantovanu privatnost. Prihvatam goste u dobroj vjeri. Na usluzi sam im 24 sata dnevno. Ali, ovakav lopovluk još nisam doživio, a imam staža u nogama, kako se kaže. Nazvao sam gosta kom sam sobu iznajmio. Obećao mi je nadoknaditi štetu samo da ne zovem policiju. Rekao je da nije znao za krađu. Ja sam uvijek za dogovor i pristao sam. Međutim, prolazili su dani, on je prestao da se javlja, sve je ostalo na obećanju pa sam krađu prijavio policiji koja je napravila uviđaj u sobi da se uvjere u istinitost tvrdnji. Inače, na recepciji je uvijek neko prisutan. Valjda sam u trenucima dok je ta žena sve to vukla niz stepenice, otišao do toaleta – zaključio je pokradeni vlasnik.

Prema pravosnažnoj presudi, 46-godišnja samohrana majka, koja je “volonterski očistila sobu”, mora vlasniku objekta da nadoknadi 1.000 kuna za počinjenu štetu, a ostali iznos će vlasnik morati od nje da traži u parnici.

Iako je za počinjeno krivično djelo predviđena kazna do tri godine zatvora, sud joj je pronašao olakšavajuće okolnosti, tačnije njenu dosadašnju neosuđivanost i činjenicu da je majka četvoro djece.