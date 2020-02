View this post on Instagram

‼️ЛИТИЈА ИЗ МУРИНЕ ДУГА 35 КИЛОМЕТАРА КРЕНУЛА ПРЕМА БЕРАНАМА. ВЕЧЕРАС ЋЕ ЦРНА ГОРА БИТИ СВА НА НОГАМА‼️

