Legendarni hrvatski komentator otkrio da mu je Tuđman prijetio tokom prenosa utakmice

Čuveni hrvatski sportski komentator Božo Sušec otkrio je gostujući u Podcast Inkubatoru jednu zanimljivu činjenicu vezanu uz zagrebački Dinamo.

Početkom devedesetih godina Dinamo je dekretom predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana promijenio ime u Croatia, a Sušec je na svoj način kao komentator izražavao protest što je ime Dinamo nestalo iz Maksimira.

- Kada sam bio sasvim mali, otac me vodio na utakmice u Maksimir i vodio me na Dinamo, živio sam s Dinamom decenijama i navijao za Dinamo. Ali nikada kao komentator. Ali Dinamo je bio klub koji mi je prirastao srcu i nisam nikad mogao prihvatiti tu promjenu imena i te ružne načine na koje se izglasavala promjena u HAŠK Građanski, Croatiju. Ali, budući da sam i dalje morao komentarisati utakmice Dinama, pronalazio sam kompromisne mogućnosti, odnosno barem sam mislio da sam pronalazio kompromise. Pa su tako igrali "zagrebački plavi", "naši dečki", "modri iz Maksimira". I to je prolazilo, možda nisu ni čuli - rekao je Sušec.

Legendarni Božo Sušec potom je nastavio.

- Ali u poluvremenu utakmice Njukasl – Croatia, dakle one u Engleskoj, nazvao me tadašnji šef Informativnog programa i kazao: Na liniji imam Kabinet predsjednika i poručuju ti da, ako u prvih deset minuta tri puta ne kažeš Croatia, prenos će dalje ići bez tona. Ja sam dvaput kazao Croatia i tako sam se pokrio - rekao je Sušec.