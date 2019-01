Krstičević: Želimo nove avione, meni lično odgovara F-16

Hrvatski ministar odbrane Damir Krstičević izjavio je danas, nakon što je vlada poništila odluku o nabavci izraelskih borbenih aviona, da će se pokrenuti novi proces nabavke borbenih aviona.

"Ako pitate mene lično koji je to model, to je platforma F-16. Želio bih da to budu novi avioni, da to bude manje komada, ali moramo da se odgovorno odnosimo prema novcu poresnih obveznika", rekao je Krstičević, prenosi sajt Index.hr.

On je izrazio nadu da će i SAD, kao partner Hrvatske, učiniti sve da Hrvatskoj da najbolju ponudu.

Upitan koliko bi novih američkih aviona Hrvatska kupila, on je rekao da se mora uraditi najbolja procjena cijene i kvaliteta.