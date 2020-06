Kriza u Budvi: Ne izlazimo iz opštine dok se situacija ne riješi

Čelnici opštine Budva koje predvodi predsjednik opštine Marko Carević saopštili su da neće izaći iz opštine dok se kriza, nastala kada su u zgradu ušli predstavnici DPS i Crnogorske, ne riješi i zatražili posredovanje EU.

Kriza u zgradi budvanske opštine počela je kada su Vladimir Bulatović i Snežana Kuč, koje je odbornička većina DPS i Crnogorske imenovala za v.d. predsjednika opštine i Skupštine, došli u zgradu opštine, iako je dogovoreno da nijedna od "dvije vlasti" ne dolazi u opštinu, prenose podgoričke Vijesti.

Potom su odbornici Demokrata i DF probili kordon privatnog obezbeđenja koje je angažovao Bulatović, a Carević i ostali čelnici Budve ušli su u kabinet.

Carević je održao kolegijum, na kome je zaključeno da je "medijacija predstavnika Evropske unije u Crnoj Gori neophodna za razrješenje budvanske krize" navode Vijesti.

"Bez njihovog aktivnog učešća suprotstavljene strane u Budvi ne mogu se dogovoriti i postoji mogućnost da niko neće znati u kojem pravcu stvari mogu da idu", saopšteno je sa kolegijuma.

Dragan Krapović, potpredsjednik Demokrata, rekao je da su sa drugom stranom "sjeli za sto na ljudskom, a ne na političkom nivou".

"Najbrutalnije smo prevareni, nećemo izaći dok se situacija ne riješi", rekao je Krapović i dodao da su svih osam poslanika Demokrata u kabinetu Krsta Radovića, predsjednika SO, koga je većina DPS i Crnogorske smijenila.

"Ne postoji šansa da ćemo ovo pustiti, da ćemo biti pregaženi, niti poniženi. Nemamo namjeru da bilo kome ružno uradimo, ali opština je naša i biće naša. Ukoliko policijska hunta smatra da treba da upadne, jer ovdje imamo poslanike, mislim da je to prava poruka Briselu, Vašingtonu, Londonu i svim adresama u svijetu. Ovdje vlada policijska hunta koja neće uspjeti da pregazi Demokratsku Crnu Goru čiji su poslanici u zgradi. Idemo do kraja, nema predaje", rekao je on.

Predsejdnik SO Krsto Radović optužio je ministarku javne uprave Suzanu Pribilović, direktora Službenog lista Moma Vujoševića, Snežanu Kuč, Anđelu Ivanović i Vladimira Bulatovića da su prekršili svaki zakon.

Nikola Јovanović iz DF je rekao da su glavni akteri odbili pregovore i time preuzeli odgovornost za sve što se dešava u Budvi.

"Bulatović i Kuč umesto na pregovore, prekršili su dogovor i došli u zgradu opštine. Uz nekakvu privatnu huntu, neko obezbjeđenje su ušli u zgradu i zauzeli opštinu. Nećemo dozvoliti to, nastavićemo svim demokratskim, političkim i zakonskim sredstvima da vršimo vlast u opštini Budva. Nećemo dozvoliti pljačku opštine i pozivamo građane", rekao je Јovanović.