Krivokapić reagovao na izjave Mandića

Gospodine Mandiću, ja svoju riječ držim. I kad je u pitanju materijalno, prodaja Majbaha, za šta je procedura uveliko u toku, i kada je u pitanju duhovno, Temeljni ugovor, koji ću, naravno, potpisati - rekao je predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić lideru Demokratskog fronta Andriji Mandiću.

Neću Vam dozvoliti da srpski narod koji je decenijama i na silu marginalizovan u okvire društveno- političke opozicije, opet gurate u isti proces, poručio je Krivokapić.

Krivokapić je kazao da Mandić svojim nastupima ne optužuje njega, već svoje koalicione partnere, a da kada se već poziva na istinu, treba i da je govori.

- Nisam mogao glasati zajedno sa DPS-om, jer ja nisam dio Parlamenta, već sam dio izvršne vlasti, niti bih sa DPS-om glasao, već su to u činili i čine djelovi Vaše koalicije, onaj dio koji, ne u maloj mjeri, svoj legitimitet crpi iz glasova Srba u čiju odbranu vi danas navodno ustajete. Niti sam sinoć glasao, niti sam predlagao rezoluciju. Vi ste, em kroz vaše koalicione partnere glasali rezoluciju, pa ste se u nju i amandmanski ugradili. Pitam se, kako na to gledaju Vaši glasači, koje navodno od mene branite - piše u reagovanju predsjednika Vlade.

On je istakao da su se, dok je Parlament bojkotovala opozicija u prethodnom skupštinskom sazivu čiji su dio bili, upravo Mandić i njegova koalicija prvi vratili u Parlament kod DPS-a.

- Onaj Parlament koji ste, sjetićete se, nazivali "Sinđinim Parlamentom". Sada, kada ste dio vlasti, počinjete bojkot Parlamenta u trenutku kada Parlament bojkotuje i DPS" - naveo je Krivokapić.

Krivokapić se osvrnuo i na navode Mandića da mu je usputio mjesto na čelo liste na molbu Crkve, te da ga nije imenovao narod već on.

- Gospodine Mandiću, hvala Vam na tome, ali vi odlično znate, kao što znam i ja, da vam nije bilo crkve, da nam svima zajedno nije bilo mudre, pomiriteljske i veličanstvene uloge crkve, ne bi nam svima zajedno pomoglo ni to što ste se povukli na posljednje, osamdeset prvo mjesto. Gospodine Mandiću, ja svoju riječ držim. I kad je u pitanju materijalno, prodaja Majbaha, za šta je procedura uveliko u toku, i kada je u pitanju duhovno, Temeljni ugovor, koji ću, naravno, potpisati - kazao je.

Zamolio je Mandića da mu ne govori o Crkvi, jer se njegov koalicioni partner "pod Ostrogom ostvrio čak i na blaženopočivšeg Mitropolita Amfilohija".

- Samo mi Vi ne govorite o crkvi, Vi, koji ste sa skoro dva sata zakašnjenja došli u Hram Hristovog vaskrsenja, na opjelo koje je blaženopočivšem Mitropolitu Amfilohiju služio blaženopočivši Patrijarh Irinej, jer ste imali preča posla na samo par kilometara odatle - kazao je.

Poručio mu je da opet pravi štetu srpskom narodu u Crnoj Gori, koga kako tvrdi, iako su preuzeli vlast opet gura u opoziciju i u proteste.

- Nije srpski narod Vaša prćija, gospodine Mandiću i neću Vam dozvoliti da srpski narod koji je decenijama i na silu marginalizovan u okvire društveno- političke opozicije, opet gurate u isti proces. To je nekada radio DPS, a sada to želite i vi i DPS. Neću to dopustiti. Neću dopustiti da žrtve koristite u političke svrhe, prošlost ne možemo promijeniti, ali možemo uticati na sadašnjost i budućnost svih nas. Gospodine Mandiću, nisam savršen, kao što ni ovaj naš zajednički proces ne može biti savršen nakon tri decenije apsolutne nesavršenosti, ali jedno znam: daću sve od sebe da Crna Gora postane država u kojoj su ovakve političke igrice, politikanski bojkoti i dnevnopolitičke ucjene prošlost, a u kojoj ćemo svi zajedno, uz napore svih nas, govoriti o dugoročnim vizijama, razvoju, prosperitetu i pomirenju - zaključuje se u reagovanju.

