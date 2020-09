Krivokapić: Policija i tužilaštvo glavne prepreke za borbu protiv kriminala

Nosilac liste "Za budućnost Crne Gore" Zdravko Krivokapić rekao je da su glavne prepreke u borbi protiv kriminala i korupcije u Crnoj Gori policija i tužilaštvo za koje smatra da su u funkciji aktuelne vlasti i grupa bliskih nosiocima vlasti.

- Direktnog krivca nalazim u upravi policije i tužilaštvu što znači da neko ne radi svoj posao kako treba ili ga definiše na nivou partijske podobnosti i poslušnosti. Јeste Crna Gora povezana rodbinski, jer smo mi mali prostor i svako svakoga zna i to predstavlja potencijalnu opasnost za djelovanje nepotizma i svih oblika korupcije - rekao je Krivokapić.

On je dodao da predstavnici pobjedničkih koalicija žele da iskažu svaki primjer korupcije, "da narod bude upoznat sa tim i da mediji i nevladine organizacije budu četvrti stub koji će ukazivati na bilo koju zloupotrebu".

Povodom proslave njegove izborne pobjede u Srbiji i Republici Srpskoj, Krivokapić je naglasio da sve to što se dešavalo u regionu ima svoje dvije slike.

- Јedna je slika euforije koja se desila i u Srbiji i Republici Srpskoj, i druga, koja me pomalo zabrinula, da je ovaj dio koji se tiče bošnjačkog dijela FBiH to doživio kao veliku opasnost za raspirivanje nekih nacionalnih osjećaja, jer svjedoci smo, moje godište i ja, šta to znači prisjećati se tih devedesetih godina - rekao je Krivokapić za Dojče vele.

On je istakao da ima samo jednu poruku, a to je da se u Crnoj Gori "desila demokratija i sloboda".

- Ako se to desilo, a neko se plaši toga, onda su to neki drugi problemi - rekao je Krivokapić.

On je dodao da ga ne interesuju stavovi pojedinih lidera koji pokušavaju svaku situaciju da prikažu kao svoju pobjedu.

- Ovo je pobjeda crnogorskog naroda, koji je jasno iskazao šta želi. Mi želimo pomirenje po svim osnovama sa svima i ne možemo mi da ugrozimo nikoga - naglasio je Krivokapić.