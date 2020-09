Krivokapić otkriva šta će se desiti ako Milo pokuša da ospori rezultat

Najvažnije je da smo ostvarili čistu i tačnu pobjedu i da na nju nije pala nikakva mrlja. Mislim da smo tek završili prvo poluvrijeme. Nisam čovjek koji ima političke kalkulacije, treba da razmišljamo za opšte dobro naroda i da građani dobiju ono što zaslužuju, a to je ekspertska vlada.

Ovo je poručio u intervjuu za Novosti profesor Zdravko Krivokapić, nosilac liste "Za budućnost Crne Gore", koji je, prema prvim rezultatima izbora u ovoj zemlji, uspio da poslije 30 godina neprikosnovene vladavine Mila Đukanovića pošalje njegovu Demokratsku partiju socijalista u opoziciju.

Na pitanje kako se osjećate kada za sebe čuje da je "čovjek koji je srušio Mila, kaže da ne voli da priča kao da su bili na nekom sportskom nadmetanju.

"Ovdje se više ne radi o odnosu Zdravka i ne znam koga, već o tome da je narod prepoznao značajan istorijski trenutak u razvoju Crne Gore, a pogotovo u stvaranju demokratskih pretpostavki da dođe do prve smjene vlasti. Ja sam neko ko je sticajem okolnosti tu, to bi možda neko drugi i bolje uradio, ali takav je trenutak bio", rekao je Krivokapić.

Na pitanje u vezi s ekspertskom vladom koju je najavio i da li će biti na njenom čelu te da li ima na umu ljude koji će biri ministri, kaže da treba sačekati.

"Spreman sam da budem žrtva za bilo koje najbolje rješenje koje se može naći, apsolutno nisam opterećen time da ja treba da predvodim vladu. Crna Gora je rasadnik eksperata za svaku oblast i šteta je da ti ljudi ne dođu i učine Crnu Goru mjestom koje će svi posjećivati i u nju se vratiti oni koji su iz nje otišli. Crna Gora je ekonomski opustošena, socijalna nepravda je toliko izražena da imamo jaz koji se rijetko sreće u Evropi. Sada je značajno da osnažimo vladavinu prava, koja je svedena na najniži nivo u Evropi, moramo da iskorijenimo korupciju i svedemo je na nulu, da stanemo na put kriminalu po kome se Crna Gora u ovom trenutku prepoznaje, svi znaju ko kome klanu pripada. Niti znam koji je klan 'škaljarski' niti koji je 'kavački'". To Crnoj Gori ne treba, već da bude država kao što je uvijek bila, spokojna, mirna i bezbjedna za sve građane", rekao je Krivokapić.

O strahovanjima da će Milo Đukanović i DPS pokušati da ospore pobjedu opozicije i namaknu mandate da opet formiraju vladu, Zdravko Krivokapić kaže da ako bi bilo ko pokušao da bilo što uradi, bilo na lokalnom, bilo na državnom nivou, misli da će narod znati da to brani.

"Građani su odlučili da treba da se smijeni vlast, da se to desi demokratski i da niko nema pravo da kalkuliše svojim ličnim, prevrtačkim interesima, u odnosu na ono što je opšti interes", navodi Krivokapić.

Upitan kako će to funkcionisati ako opozicija formira vladu, a Đukanović ostaje na mjestu predsjednika Crne Gore, kaže da je osjetio već u izbornoj noći da to može da bude jedan dualitet koji Crnoj Gori ne treba.

"Crnoj Gori treba pomirenje, da svi shvatimo da nismo bogomdani da slušamo samo jednog čovjeka i robujemo jednoj partiji, nego da moramo zajedničkim naporima da izgradimo zemlju kakvu svi želimo, a to je da ona bude najbolje mjesto pod kapom nebeskom. Đukanović i njegova partija moraju da shvate da mi nismo neprijatelji, već da moramo da sarađujemo. Ponoviću samo da svi oni koji su radili nešto loše, koji su doprineli donošenju beščasnih zakona - moraju da odgovaraju", kaže on za Novosti.

Na pitanje da li je dobio odgovor od manjinskih stranaka, koje su do sada bile lojalne DPS, da im se priključe kaže da se ni sa kim od lidera tih stranaka nije čuo.

"Ispružio sam ruku i ona će ostati ispružena. Sačekajmo da se sve slegne i kada racio prevlada nad jakim emocijama mnoge stvari će izgledati drugačije", kaže Krivokapić za Novosti.

Upitan da li strahuje da bi Zapad, odakle su stizale optužbe na račun opozicije da je proruski faktor u Crnoj Gori, mogao da stavlja klipove u točkove vlade koju će formirati kaže da nije diplomata, ali dobro čita poruke koje su sa Zapada i iz njihovih medija stizale u foto-finišu kampanje.

"Do prošle srijede je sve bilo drugačije, a onda kao da se nešto preko noći prelomilo i odjednom su sa Zapada počeli da dolaze drugačiji komentari o vladajućem režimu. To sam shvatio kao da se međunarodna zajednica ovog puta odlučila da podrži opoziciju i prizna rezultate izbore. Mislim da to nije samo moj osjećaj", konstatovao je Krivokapić.

Susret s Amfilohijem

U vezi s upečatljivim susretom s mitropolitom Amfilohijem u izbornoj noći i šta mu je rekao, a šta je on vama njemu, Krivokapić kaže da je osjećao potrebu, prvo kao vjernik, da se vidim s njim, iako je to bilo u kasnim večernjim časovima.

"Mitropolit je uvijek svojom blagodarnošću i prisustvom u narodu na neki način bio simbol Crne Gore. Otišao sam da još jednom zatražim blagoslov za ono što treba raditi od pobjede pa nadalje", rekao je Krivokapić.

Prvi zadatak - ukidanje zakona

Na pitanje da li će prvi zadatak vlade biti ukidanje kontroverznog Zakona o slobodi vjeroispovijesti rekao je da je zbog toga i krenuo u ovu priču.

"To je pokretačka snaga koja je mnoge ljude okrenula i dovela do ovog izbornog rezultata. Ako je jasno da građani Crne Gore to žele, a mislim da su pokazali da je to tako posljednjih mjeseci, onda je ukidanje tog zakona naša obaveza. Većina u politici kalkuliše, moje logika je nešto drugačija."

U vezi s preispitivanjem članstva Crne Gore u NATO, Krivokapić kaže da je nedostatak kontinuiteta, gdje sve počinje od Zdravka ili Marka, standardni problem Crne Gore.

"To ne može tako. Naravno, treba preispitati međunarodne ugovore koje je Crna Gora potpisala, ali na ono što ne možemo da mijenjamo, ne treba da trošimo energiju. Konstatovao je Krivokapić za Novosti.