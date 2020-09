Krivokapić: Nisam ni prosrpski ni proruski, ja sam procrnogorski

Lider koalicije "Za budućnost Crne Gore" Zdravko Krivokapić izjavio je večeras da pojedini mediji nepotrebno "spinuju" i da on nije ni prosrpski, ni proruski orijentisan, već procrnogorski, kao i da je vrijeme šuma, o kojima priča predsjednik Crne Gore Milo Ðukanović, odavno prošlo.

Krivokapić je u intervjuu za sarajevsku televiziju "Fejs", na pitanje da prokomentariše izjavu Ðukanovića za tu televiziju da će Crnu Goru braniti svim sredstvima, "ako treba i iz šume", rekao da je vrijeme šuma bilo četrdesetih godina prošlog vijeka", i "da nikome normalnom ne pada na pamet da se u Crnoj Gori vraća u šume i da iz šuma rješava probleme koji su zajednički".

"Nisam ni proruski, ni prosrbijanski. Ja sam procrnogorski, moja tradicija bitisanja na ovim prostorima vezuju moje porodice do današnjeg dana za ovaj prostor", rekao je Krivokapić.

Na ovim prostorima se i danas nameće da je najvažnije nacionalno pitanje, rekao je Krivokapić i dodao da u ovom trenutku nije bitno kako se on izjašnjava, iako je, kako ističe, "to rekao nekoliko puta".

On navodi da ga pobjeda opozicije na parlamentarnim izborima nije zatekla, ali da mnoge jeste.

"Moj prvi izlazak pred medije je bio 'režim je pao' i uporno sam insistirao na izuzetnoj izlaznosti koju su građani shvatili kao mjeru potrebnog odziva da bi napokon sve ono što je ova vlast činila, preko noći promijenili", rekao je Krivokapić sa saravesku televiziju.

Krivokapić je rekao da ima izuzetnu saradnju s liderima dvije koalicije, s kojima, kako kaže, priča o budućnosti.

Dodao je da da je jedan sat nakon izbora imao informacije "da se sprema priča da će slavlje koje se priprema, a koje niko nije organizovao, biti takvo da će najviše zastava biti iz Rusije i Srbije".

"Bio sam začuđen. Shvatio sam da se priprema scenario na koji mora jasno da se odgovori, da mi imamo stav koji će kroz tri koaliciona partnera da bude takav da iskažemo da ne učestvujemo u tome, a drugo, da će naš odnos prema budućem djelovanju prema Zapadu biti potpuno isti", kazao je Krivokapić.

Na pitanje da li će insistirati da Milo Đukanović podnese ostavku na mjesto predsjednika Crne Gore, kazao da neće insistirati ni na čemu, "osim što je prirodna mjera potreba građana Crne Gore".

"Đukanović je pobijedio na tim izborima, kao i na ovim izborima, znamo da je to odraz političke korupcije, koja je toliko izražena i toliko je činjenica koje govore o tome. Ova kampanja je bila vrlo specifična i tiho odrađena od DPS... Nije mjera predsjednika ili premijera da bude čovjek koji će da zastupa 54 odsto građana, on mora da zastupa 100 odsto građana, bez obzira na to što to možda nije u interesu njegove partije", rekao Krivokapić.

Kazao je i da sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem "nema nikakve relacije".

"Vučić tokom svog ovog vremenskog perioda do dana današnjeg me nije kontaktirao. Nikada nismo bili u kontaktu, znam ga sa medija, drugačiji kontakt nismo imali. Nije zvao ni da čestita. Znam da sam predvodio ovu koaliciju i da niko iz regiona nije čestitao", rekao je Krivokapić.

"Mislim da je ova pobjeda dokaz da mi zaboravimo ta insistiranja na nacionalnim prizvucima i mjerama koje nas sukobljavaju. Treba da tražimo puteve saradnje. DPS niti je do sada bila demokratska, niti je bila socijalistička. To je bila diktatorska partija, ona je imala samo fini prizvuk, imala je prizvuk nastavka socijalnih elemenata, a najveća socijalna nepravda u regionu izražena je u Crnoj Gori", naglasio je Krivokapić.