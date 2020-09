Krivokapić: Nedopustivo da članovi DPS budu na ključnim mjestima u Vladi

Nama ne trebaju poslušni - trebaju nam ljudi koji rade, koji će da se posvete aktivnostima da napokon preokrenemo ovu situaciju u Crnoj Gori koja je vrlo teška i ekonomski i socijalno, i u svim drugim izraženim podjelama, izjavio je Zdravko Krivokapić, lider koalicije "Za budućnost Crne Gore".

- Naš prvi zadatak je pomirenje i to će se osjetiti vrlo brzo, čim dođe do promjene vlasti - rekao je Zdravko Krivokapić, gostujući u jutarnjem programu televizije Nova S.

Na pitanje kako će to pomirenje biti izvedeno, Krivokapić odgovara da oni koji podstiču podjele to još uvijek rade, "ali je njihov rok trajanja istekao".

Kaže da očekuje da će se skup najavljen za sutra u Podgorici održati.

- Siguran sam da da će uprava policije preduzeti sve mjere da to prođe u miru i redu i na zadovoljstvuo svih građana - naveo je on, kako prenosi portal Nova.rs.

Najgore je, kako kaže, što se u Crnoj Gori stvara navijačka atmosfera, a to "podgrijava jedna strana".

- Crna Gora je dobila slobodu, a sloboda je bila nešto što je uvijek bilo najsvetije u Crnoj Gori, i to osjećaju svi građani, a posebno će osjetiti onoga trenutka kada preuzmemo vlast. Sada je nesporno, poslije jučerašnje izjave DPS da o tome neće biti nikakvih prepreka. Radom i odgovornošću i ličnim primjerom dokazaćemo da Crna Gora može da bude daleko kvalitetnija, odgovornija i uspješnija - istakao je on.

Na pitanje da li postoji bojazan da će Crna Gora da krene ruskim, srpskim putem, i da odustane od EU puta, Krivokapić kaže da je to spinovanje.

- To rade oni koji žele da nas prikažu da smo nečiji, i kako želimo Crnu Goru da okrenemo tako što čemo je povesti ka kursevima koji sad nisu realni, ni racionalni. Moramo voditi racionalnu politiku koja će pokazati svoje rezultate u racionalnom vremenu - naveo je lider koalicije "Za budućnost Crne Gore".

"Јa sam Crnogorac, ali znam odakle sam"

Na pitanje – kako se izjašnjavate, Krivokapić je rekao: "Јa sam Crnogorac, ali znam koje je moje porijeklo i odakle sam".

Pojasnio je da je u Crnoj Gori "više od 600 godina".

- Ali znam koji je moj identitet, to je vrlo značajno. Mislim da u Crnoj Gori potpiruju taj odnos, a to je lični odnos svih nas pojedinačno, on ne treba da se eksponira. Svi u Crnoj Gori danas jasno ističu ko su, šta su i kakvi su, a polovina to čini u komercijalnom smislu“, naveo je Zdravko Krivokapić.

O ekspertskoj Vladi

- Ne želimo da isključimo bilo koje političare, bilo koje partije, bilo koje vjere, bilo koje nacionalnosti. Znači, Vlada je ekspertska, ako je taj ekspert ujedno i političar, onda je to možda najbolja kombinacija. Kao što znate, najbolja kombinacije je kada je neko i menadžer i lider. To su rijetke stvari, ali se dešavaju. Mi nikoga nećemo zaobići - naveo je Krivokapić.

Na pitanje da li će zaobići članove DPS koji su stručni za određene pozicije on odgovara:

- Za ta ključna mjesta, na tim prvim pozicijama, to je sigurno nešto – nedopustivo - rekao je Krivokapić.

O konkretnim imenima za sastav ekspertske Vlade se, kaže – nije pričalo.