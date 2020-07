Krivične prijave protiv Đukanovića i DPS-a: Finansirali predizborne kampanje novcem nepoznatog porijekla

MANS je Specijalnom državnom tužilaštvu predala krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića i DPS-a zbog sumnje da su za potrebe finansiranja predizborne kampanje 2016. kreirali šemu za ubacivanje novca nepoznatog porijekla u zvanične finansijske tokove te partije

- Istraživački centar MANS nedavno je razotkrio još jednu šemu ubacivanja novca nepoznatog porijekla u finansijske tokove kampanje za izbore održane 2016. godine, kada su i zaposleni podgoričkih preduzeća „Čistoća“ i „Vodovod i kanalizacija“, ali i gradske Službe zaštite i spasavanja, donirali skoro 40 hiljada evra DPS-u u avgustu i septembru te godine. Zaposleni gradskih službi najčešće su novac donirali istog dana, gotovinski i u istoj poslovnici Societe Generale banke (sadašnje Podgoričke banke) u Podgorici , koju su prethodno koristili i već sada poznati donatori DPS-a sa Vrela Ribničkih, ali i 22 visoka funkcionera partije, koji su redom i na isti dan uplaćivali navodne dobrovoljne priloge za potrebe vođenja kampanje. Za njima nisu zaostajali ni lokalni funkcioneri i članovi DPS-a iz opštinskih odbora, koji su na takođe organizovan način i po opisanom šablonu tada pomagali svoju partiju. Činjenica da je DPS pomoću „dobrovoljnih“ priloga građana skupio čak 680 hiljada evra za izbore 2016. Godine morala tada biti ozbiljan signal za tužilaštvo, koje bi po službenoj dužnosti otvorilo istragu o porijeklu tog novca, ističe se u saopštenju Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, dodajući da im je razumljivo to da Đukanović kritikuje podnošenje krivičnih prijava „jer su upravo one dovele do otkrivanja njegovih i korupcionaških poslova njegove partije i najbližih saradnika.“

- MANS ne može biti kriv za to što je njegov sekretar Slavoljub Stijepović uhvaćen sa kovertom prljavog novca u džepu, niti što je nevješto krio kompaniju registrovanu na Kipru. Znamo da je za Đukanovića problem i to što smo aktiviste DPS-a uhvatili u kupovini ličnih karata i otkrili milione evra državnog novca koje DPS zloupotebljava uoči svakih izbora, ili što većina gradonačelnika iz redova njegove partije danas odgovara za teška djela korupcije.