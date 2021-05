Krešimir Macan: Pokret „Možemo“ najveći pobjednik izbora

Sve će se okrenuti naopačke, jer je očigledno da građani žele promjene bez odgađanja - ocjenjuju analitičari dan nakon lokalnih izbora u Hrvatskoj. Pokret "Možemo" ostvario je istorijski rezultat, a Tomislav Tomašević došao nadomak pozicije zagrebačkog gradonačelnika.

- Birači Možemo su do 45 godina - ali su većinom oni do 35. Znači mlađi, i one stare stranke ne znaju raditi sa tim mlađim biračima. 8.53-9.05 Ne možete nametati bilo koga. Ne možete staviti magarca da vodi, da bude kandidat za gradonačelnika i da vodi listu, što su nekad velike stranke znale raditi, jer su prije birači glasali samo za SDP ili HDZ - kazao je savjetnik za komunikaciju Krešimir Macan.

U Splitu, fizičar Ivica Puljak iznenađujuće vodi protiv HDZ-ovog Vice Mihanovića, dok u Rijeci SDP očekuje nastavak svoje višedecenijske vladavine, preko novog kandidata, Marka Filipovića. Osijek bi mogao po prvi put da dobije gradonačelnika iz HDZ-a, jer njihov kandidat Ivan Radić ima skoro 40 odsto glasova. Krešimir Macan ocjenjuje da su velike stranke relativno zadovoljne rezultatima - HDZ gubi Split, što kompenzuje Osijekom, dok SDP zadržava većinu prethodnih pozicija. Ipak, oni nisu najveći dobitnici izbora.

- Jedini pravi dobitnik ako mene pitate su "Možemo", dakle Ivica Puljak sa svojim Centrom u Splitu, i ja bih rekao da je Domovinski pokret Miroslava Škore ipak svojim ulaskom u drugi krug u Zagrebu, i ulaskom u puno lokalnih skupština i općinskih vijeća ipak ostvario neki kontinuitet koji će mu omogućiti da prežive do sljedećih izbora parlamentarnih – rekao je Macan.