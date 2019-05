Komemoracija ustašama u Blajburgu uz dva protesta FOTO

Komemoracija se održava uz dva protesta. Na jednom od njih, pripadnici Radničke fronte objavili su fotografiju sa transparentom "Smrt fašizmu" i zastavom SFRЈ na traktoru. Okupilo se stotinak demonstranata, među kojima su i antifašisti iz Austrije.

Austrijska policija upozorila je da su pooštreni zakoni i da se neće tolerisati oznake vojske Nezavisne Države Hrvatske, koje su izjednačene sa nacističkim oznakama iz Drugog svjetskog rata.

Policija je upozorila da se sve snima.

U Blajburgu danas nema nikoga od hrvatskih zvaničnika, ali je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović ovo mjesto obišla prije nekoliko dana, a prekjuče predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Јandroković.



President of Croatia, Kolinda Grabar Kitarovic pay tribute to the Croatian nazis (ustashe) in Bleiburg (Austria) on this Victory Day. Croatia was nazi German ally. And know is a EU member state despite the fact that glorifies nazism (ustashe). #Européennes2019 #EuropeDay pic.twitter.com/1jvW8oSuIl

— AleXandar Lambros (@LambrosAleX) May 9, 2019