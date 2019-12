Kolindin štab tražio prekid sinoćnje debate

Pri kraju sinoćnje debate došlo je do zanimljive situacije - jedan od štabova je tražio prekid debate, a jutros je otkriveno da je to učinio tim aktuelne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Naime, prije serije ranije predviđenih kratkih pitanja voditelji su kazali kako je jedan od štabova tražio da se ta pitanja preskoče. Ni Milanoviću ni Kolindi nije bilo prvo jasno što se događa. Milanović je prvi kazao kako je on spreman nastaviti odgovarati na pitanja. Na kraju je pristala i Kolinda koja se prvo zabrinula jesu li dosadili ljudima.

"Koliko je sati, jesmo li već dosadili ljudima?" pitala je Kolinda.

"Odavno smo im dosadili", odgovorio je Milanović.

Taj krug pitanja ipak se održao i trajao je desetak minuta pa se i nije previše vremena uštedjelo.

Nakon emisije Nikola Jelić, Milanovićev portparol, kazao je kako oni nisu tražili prekid debate. Zatražio je da se objavi ko je.

I Ivan Anušić, šef Kolindinog štaba, kazao je kako on takođe nije ništa tražio. On je, doduše, napisao kako on nije zatražio ništa.

Jutros su iz RTL-a objavili kako su prekid ipak tražili iz Kolindinog štaba.

"Završetak debate zatražila je savjetnica predsjednice Republike, gospođa Renata Margaretić Urlić, koja je na RTL došla zajedno s članovima njenog izbornog štaba. Ona je, tokom emisije, ušla u režiju i zatražila da se 'zbog produženog trajanja i umora predsjednice, debata završi'", javlja RTL.

"Na upit urednice emisije je li to službeni stav štaba, gospođa Margaretić Urlić je odgovorila da "dolazi u ime štaba".

Voditelji RTL Duela taj su zahtjev prenijeli predsjedničkim kandidatima Kolindi Grabar-Kitarović i Zoranu Milanoviću, ali im i ponudili mogućnost nastavka debate, na što su oni javno pristali.

RTL je profesionalno organizirao i proveo debatu, omogućio kandidatima da sami postavljaju pitanja, dopustio teme koje su sami otvorili i smatra da su time ispoštovana profesionalna načela novinarske struke", stoji u saopštenju RTL-a.

Zanimljivo, i sama predsjednica je nakon sučeljavanja kazala kako njen štab nije tražio prekid. Ispalo je da ne zna što joj štab radi dok je ona na debati.