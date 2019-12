Kolinda oplela po Škori: Zaziva probleme, a skrivao se u ormaru kad se Hratska stvarala

Neki koji sada zazivaju promjene skrivali su se u ormaru i nigdje ih nije bilo, ni na frontu ni u stvaranju hrvatske države u ministarstvima, rekla je Kolinda Grabar Kitarović, predsjednica Hrvatske, jasno aludirajući na Miroslava Škoru, protivkandidata na predsjedničkom izborima u ovoj zemlji.

Grabar-Kitarović rekla je to na sinoć održanom predizbornom skupu u Zadru, javlja zadarski.hr.

"Pozivam vas da 22. decembra izađete na izbore, oni su jako bitni. Hoćete li birati osobu koja će predstavljati našu državu, narod, nacionalne interese i nacionalne vrijednosti ili ćete birati povratak na staro, na podjele i pesimizam ili neke eksperimente?", upitala je ona.

Rekla je da su neki iskoristili HDZ za lično probijanje, a neki su iskoristili Hrvatsku za vježbanje svog ega.

"Franju Tuđmana sada neki kritikuju. Svi smo mi ljudi, ko radi taj i griješi, najlakše je zabiti glavu u pijesak i ništa ne raditi, pa onda i ne griješiti, ali odgovornost prema državi i svom narodu nas mora voditi, pa makar činili i greške", rekla je Grabar Kitarović.

"Odrasla sam u težačkom kraju, moj izbor je bio HDZ, ne zato što sam razmišljala o političkoj karijeri, jer da sam razmišljala o tome upisala bih se u Savez komunista ili kako se to već tada zvalo. U HDZ-u sam počela s lijepljenjem plakata, ali nikad nisam odustala, jer ne smiju se okretati leđa onome ko ti je dao šansu. U Franji Tuđmanu sam vidjela čovjeka s vizijom koji može povesti sve naše ljude do stvaranja samostalne i demokratske hrvatske države. Ja sam žena koja se voli smijati, veseliti i pjevati, ne želim izigravati salonsku političarku po crvenim tepisima. Meni je najveća nagrada što me vi dočekujete s osmijehom i vjerom", rekla je Grabar Kitarović.

Rekla je da je žena koja vjeruje u sebe, u svoju i u svaku hrvatsku porodicu.

"Ja sam žena koja vjeruje u svoj narod, ja sam žena koja vjeruje Boga. Žena sam kojoj je ljubav prema domovini i narodu uvijek jača od osobnog ega, a lojalnost ispred svega. Nikada nisam okrenula leđa ni HDZ-u ni Hrvatskoj. Lojalnost mi je na prvom mjestu, nikada ne opraštam nelojalnost prema hrvatskoj državi", rekla je Grabar Kitarović.

"Prije pet godina zatekla sam Hrvatsku na koljenima, pesimističnu Hrvatsku, Hrvatsku koja nije vjerovala u sebe, Hrvatsku u zapećku, u regionu, tamo gdje ona ne pripada. Sada se moramo boriti za stvaranje uvjeta za povratak mladih u Hrvatsku, demografija je pitanje svih pitanja. Hrvatska će opstati, ali hrvatski nacionalni interesi i hrvatski građani moraju biti ispred svega", rekla je Grabar Kitarović.