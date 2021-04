Koji testovi su validni ako u Hrvatsku idete kao turista?

Turistima je ulazak u Hrvatsku dozvoljen uz negativan PCR ili brzi antigenski test. Odnedavno, ulazak je moguć i onima koji su prebolovali korona virus ili su se vakcinisale.

Ulazak je i dalje moguć uz negativan PCR test, ali i uz brzi antigenski test – BAT. Ovaj test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice EU, koju objavljuje Evropska komisija.

"Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa. U protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalazi prethodno navedenih testova ne smiju biti stariji od 48 sati (računajući od vremena uzimanja brisa do dolaska na granični prelaz). Ukoliko se radi o brzom antigenskom testu i boravku dužem od deset dana u Republici Hrvatskoj, mora ponovo provesti testiranje do 10 dana od datuma izdavanja tog testa", rekli su za N1 iz MUP-a Hrvatske.

BAT testovi koje je odobrila EU:

– Abbott Rapid Diagnostics, Panbio™ COVID-19 Ag Rapid Test

– AMEDA Labordiagnostik GmbH, AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag

– Becton Dickinson, BD Veritor System for Rapid Deteciton os SARS-CoV-2

– Beijing Lepu Medical Technology, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal

Gold immunochromatography)

– BIOSYNEX SWISS SA, BIOSYNEX COVID-19 Ag BSS

– CerTest Biotect S.L., CerTest SARS-CoV-2 CARD TEST

– Hangzhou Clongene Biotech, Clungene COVID-19 Antigen Rapid Test Kit

– Healgen Scientific Limited, Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)

– LumiraDX UK LTd, LumiraDx SARS-CoV-2 Ag Test

– Quidel Corporation, Sofia 2 SARS Antigen FIA

– SD BIOSENSOR, Inc.; Roche, STANDARD F COVID-19 Ag FIA

– SD BIOSENSOR, Inc.; Roche, STANDARD Q COVID-19 Ag Test

– Siemens Healthineers, CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Test

– Xiamen Boson Biotech Co, Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test card

– Zhejiang Orient Gene Biotech Co.,Ltd, Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab)

Vakcina, potvrda ili samoizolacija

Granica se može preći i uz potvrdu o vakcinaciji za osobe koje su prije više od 14 dana, primile drugu dozu vakcine protiv COVID-19. Ista je procedura ako je riječ o vakcini koja se prima u jednoj dozi.

Osobe koje su prebolovale korona virus, mogu pokazati ljekarski dokument kojim to potvrđuju ili test koji su radile. Test mora biti stariji od 11 dana, a najviše 180 dana od prelaska granice.

Ukoliko osobe koje žele preći granicu nemaju ništa od navedenog, mogu uraditi PCR ili brzi antigenski test po ulasku u RH. Ipak, moraju u samoizolaciji do dolaska negativnog rezultata. Ukoliko se ne mogu testirati, obavezna je 10-dnevna samoizolacija.