Knežević: Dokazi protiv Đukanovića kod međunarodnih istražioca

Čelnik "Atlas grupe" Duško Knežević izjavio je danas da je međunarodnim istražiocima dostavio snimke na kojima se vidi kako direktno daje novac predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću.

"Imam te snimke i to čuvam za finale. Ove dokaze sam dao međunarodnim istražiocima koji se bave tim, pošto je slučaj dobio međunarodne razmjere. Moj tim advokata iz Londona radi na tome", rekao je Knežević za Televiziju "Vijesti".

Knežević, koga crnogorske vlasti sumnjiče za organizovanje kriminalne grupe, pranje novca i utaju poreza i za kojim se raspisana potjernica, kaže da je Đukanoviću stalno davao novac za izbore, za neke zajedničke projekte i razne druge stvari.

"Đukanović odlično zna da je to rađeno u mojoj kući, zna način kako je to izvođeno, ko mu je slao pare i kako ih je primao. Direktno sam ja davao, a neke sam donosio od ljudi sa kojima se on poravnavao, neke su bile za zajedničke akcije, koje su rađene po Đukanovićevom nalogu", rekao je Knežević.

On najavljuje da će sutra ili prekosutra objaviti i druge konkretne informacije u vezi sa poslovima aktuelnog crnogorskog predsjednika.

Knežević kaže da će, ukoliko to Đukanović ne učini, otkriti ko su dva prijatelja predsjednika države koja su mu, prilikom podizanja kredita kod londonske Pireus banke 2007. godine, dala novac za kolateral, a za koji je garantovala jedna Kneževićeva firma.

On navodi da su te dvije osobe iz Podgorice, da imaju veze sa tranzitom cigerata devedesetih godina prošlog vijeka i da je dokaze i za to dostavio međunarodnim istražiocima.

"Dobićete račune, uplate, ugovore koje je sam Đukanović potpisao i to će biti vrlo valjan dokument da se on procesuira u Crnoj Gori. Imaće prilike da dokaže na londonskom sudu kako je stekao svoj kredit i ko su mu garanti u ovom poslu", rekao je Knežević.

On kaže da nema konkretene dokaze o pranju novca u Prvoj i Univerzal kapital banci za koje, zajedno uz njegovu Atlas banku, traži međunarodnu istragu.

Komentarišući optužbe Specijalnog tužilaštva Crne Gore da je šef operacije u korupcionaškoj aferi "Telekom", Knežević je ponovo pozvao Đukanovića da saopšti gdje su završile te pare.

"Ja ću to saopštiti, ali moram da čekam da se neke stvari ispune do kraja, jer je tu i međunarodni faktor jako bitan", rekao je Knežević.

On kaže da ima tim koji brine o njegovoj bezbjednosti, te da mu stižu razne prijetnje, najviše indirektno, preko lažnih profila na društvenim mrežama.

"Takođe, dobijam indirektno od nekih prijatelja pozive da se ovo riješi na miran način i da dođem u Dubai da se dogovorimo. Smatram da bi završio kao Džamal Kašogi kada bih došao u Dubai. To su neki ljudi koji su bliski dvoru i koji izigravaju dobrotvore da se ova situacija smiri i da se napravi dogovor jer sam navodno ugrozio državu Crnu Goru", navodi Knežević.

On ističe da Đukanović najviše strahuje od njegovih međunarodnih kontakata, te da je o aferama u Crnoj Gori obavijestio Vladu Emirata, Stejt department i Forin ofis.

"Na taj način ova afera se polako zaokružuje", poručio je Knežević.