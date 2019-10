Kitarović: Prvo riješiti velike stvari

Predsjednik Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović izjavila je nakon odluke vukovarskog Gradskog vijeća da ne proširi prava srpske manjine u tom gradu da "prvo treba riješiti velike stvari", a onda učiniti korake "koji će svima u Hrvatskoj omogućiti da se osjećaju sigurno".



Kitarovićeva je rekla kako treba poštovati prava većinskog hrvatskog naroda, te ukazala na potrebu procesuiranja ratnih zločina nad Hrvatima u Vukovaru.

"Prvo treba riješiti velike stvari, a onda možemo krenuti koracima koji će svima omogućiti da se osjećaju sigurno u Hrvatskoj, da više uopšte ne razgovaramo o tome, nego o budućnosti", rekla je Kitarovićeva.

Premijer Andrej Plenković rekao je mu ne djeluje baš dobronamjerno, iako je zakonit potez zastupnika u Gradskom vijeću da imaju statut na ćirilici.

"Mislim da se u Vukovaru treba voditi politika koja ide ka smirivanju tenzija, pomirenju, suživotu, boljem razumijevanju hrvatskog većinskog naroda sa predstavnicima srpske manjine", smatra Plenković.

On je postupak gradonačelnika Vukovara Ivana Penave, koji je bacio na pod prijedlog Statuta grada pisan ćirilicom, rekao da je on to očito doživio kao provokaciju pa je "burnije reagovao".

Penava je rekao kako nije burno reagovao, te je na pitanje da li će ikada doći vrijeme za uvođenje ćirilice u Vukovar odgovorio da će "Bog reći kakvo će vrijeme doći", te da smatra da je to pogrešno postavljeno pitanje za ovaj grad.

On je upitao zašto niko ne pita da li je tačan popis na osnovu kojeg se ostvaruje i potražuje pravo Srba u Vukovaru.

HDZ-ova većina u Gradskom vijeću Vukovara odbila je da proširi prava srpske manjine u gradu tako da se omogući postavljanje dvojezičnih ploča na javne institucije i dvojezičnih naziva ulica.

Izglasano je da i dalje nisu stvoreni uslovi za proširenje prava srpskoj manjini u Vukovaru, odnosno da se i dalje neće poštovati Zakon o upotrebi jezika i pisma manjina koji, među ostalim, daje pravo manjini sa više od trećinu stanovnika da imaju dvojezične ploče na javnim ustanovama u gradu i nazive ulica i trgova na latinici i ćirilici.