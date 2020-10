Kćerki rođendan, a Raša brani planinu od minobacača: "Tata je spreman da pogine za sve vas"

Crnogorska vojska nije se još pojavila na najavljenoj vojnoj vježbi koja je trebalo da bude održana na planini Sinjajevini, a narodne straže ostaju do daljnjeg.

Branilac Sinjajevine Rašo Vučinić jutros kada se probudio nije pošao do spavaće sobe svoje kćerke Slađane da je poljubi i čestita joj rođendan.

Rašo se probudio u šatoru i sa suzama u očima pošao do lokacije na kojoj ima signala i čestitao kćerci rođendan.

- E to je žrtva, to je otac koji za svoje dijete čuva planinu i koji pet dana ne mrda sa Margite... Čeka Rašo... To je junak našeg doba - napisano je na Fejsbuk stranici Sačuvajmo Sinjajevinu.

Rašo je kćerci napisao da je spreman da za svoju planinu pogine, isto kao što je spreman da pogine za Taru, nju, njenu sestru i brata.