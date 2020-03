Kapetana Dragana nakon izlaska čeka izolacija u Srbiji

Direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac izjavio je Srni da je sve što je bilo isplanirano u vezi sa dolaskom Dragana Vasiljkovića, poznatijeg kao Kapetan Dragan u Srbiju, nakon što sutra napusti zatvor u Hrvatskoj, poremetila situacija uslovljena virusom korona, te da će on vjerovatno biti obuhvaćen mjerama kao i svi ostali srpski državljani koji se vraćaju iz inostranstva.

"Sudbina se poigrala s njim da nakon zatvora u Australiji i Hrvatskoj mora ponovo u jednu vrstu izolacije, bez slobode kretanja. Ne znam nikoga u Hrvatskoj, ni od Srba, ni od Hrvata, da je odslužio cijelu kaznu. On je izdržao 13,5 godina koliko mu je i presuđeno. Nije imao sreću da izađe nakon dvije trećine i sada opet ide u izolaciju i to je potpuno izvjesno. Ne znamo gdje će i koliko dana će to biti. Vjerovatno do 28 dana", rekao je Štrbac.

On je naveo da ga brojni Vasiljkovićevi saborci i prijatelji zovu za informaciju o dolasku u želji da mu organizuju doček, ali da je to u ovim okolnostima neizvodivo.

"Sve ograničava i mjera vanrednog stanja. Ništa od toga neće biti za sada, ali biće vremena za sve kada prođe i kada se izborimo sa ovim virusom", rekao je Štrbac.

On je naveo da, iako Vasiljković sutra napušta zatvorsku ćeliju, još postoje neki postupci u njegovom slučaju.

"To je tužba pred Ustavnim sudom Hrvatske, gdje se pokušava osporiti ova presuda koju je on već odležao. Ako se odbije ta tužba, postoji još jedan pravni lijek, a to je tužba na Evropskom sudu za ljudska prava gdje se može dokazivati da su mu prekršena prava garantovana Konvencijom o ljudskim pravima", rekao je Štrbac.

On je dodao da je tu i postupak pred UN.

"Kada je on izručen, onda je advokatski tim podnio taj zahtjev. O njemu još nije odlučivano, a trebalo bi jednog dana da se odluči pozitivno ili negativno", rekao je Štrbac.