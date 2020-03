Kapetan Dragan od 28. marta konačno slobodan

Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta uputio je pismo Draganu Vasiljkoviću poznatom kao Kapetan Dragan, iskazavši zadovoljstvo što će on u subotu, 28. marta, nakon 14 godina progona i nepravednog boravka u zatvorima u Australiji i Hrvatskoj, ponovo biti slobodan čovjek.

Linta je u pismu Vasiljkoviću konstatovao da je ključni razlog njegovog dugogodišnjeg robijanja činjenica da je tokom rata na području današnje Hrvatske aktivno učestvovao u odbrani prava i slobode krajiških Srba i da se sa svojim saborcima časno, pošteno i ponosno borio protiv ustaškog režima Franje Tuđmana.

– Zbog toga ste ušli u istoriju srpskog naroda kao istinski patriota i stvarni heroj bez mrlje u svom vojnom djelovanju. Svi, koji su vas poznavali tokom rata, dobro znaju da ste poštovali Ženevske konvencije i ratno pravo, kao i da ste posebno vodili računa da se prema zarobljenicima postupa na dostojan način u skladu sa srpskom vojničkom tradicijom – neveo je Linta.

On je posebno istakao da je Vasiljković pokazao ogromnu volju i upornost da u sudskom postupku u Hrvatskoj dokaže istinu o svom ratnom putu i svoju nevinost jer je zaista nevin, saopšteno je iz Saveta Srba u regionu.

– Nažalost, niste uspjeli u tome isključivo zbog činjenice jer hrvatsko pravosuđe nije profesionalno i nezavisno. U pitanju je etnički motivisano pravosuđe koje ima zadatak da opravda besmislenu i brutalnu laž da su Srbija, ЈNA i krajiški Srbi, tobože, bili agresori i zločinačka strana, a Hrvati, tobože, žrtve koji su vodili oslobodilački rat – rekao je Linta.

Linta je naglasio da brojne činjenice nedvosmisleno pokazuju da je glavni krivac za rat bio ustaški režim Tuđmana čiji je cilj bio ubijanje i masovno protjerivanje krajiških Srba sa njihovih vjekovnih ognjišta i stvaranje etnički čiste hrvatske države.

– Svakom razumnom čovjeku je jasno da ste osuđeni u klasičnom montiranom političkom procesu na osnovu lažnih dokaza samo zato jer ste bili jedan od simbola otpora krajiških Srba hrvatskim zločinačkim paravojnim formacijama – rekao je Linta.

On je naglasio da Vasiljkoviću u montiranom sudskom procesu nisu dokazali nijednu tačku iz optužnice, te da je Kapetan Dragan jedini zatvorenik u Hrvatskoj koji je ostao u zatvoru do posljednjeg dana, i to u nezakonitoj izolaciji.

– Tragična je činjenica da u hrvatskim zatvorima i dalje trune veliki broj časnih srpskih patriota samo zato što su Srbi. Bila mi je čast što sam posjetio vas i generala Borislava Đukića u splitskom zatvoru `Bilice` marta 2016. godine – naveo je Linta u pismu Vasiljkoviću.