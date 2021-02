Kako je Bandić govorio: "Srbi nose istinu u traktorima iz Knina, a Hrvati u vukovarskoj koloni"

Gradonačelnik Zagreba Milan Bandić, koji je iznenada preminuo rano jutros u 66. godini od posljedica srčanog udara, prije tri godine dao je intervju za Telegraf.rs. U razgovoru je rekao da svako nosi svoju istinu: "Srbi na traktorima iz Knina, a Hrvati u vukovarskoj koloni".

Bandiću je pozlilo kasno sinoć, Hitna pomoć prevezla ga je u bolnicu Sveti duh, gdje je preminuo uprkos naporima ljekara da ga reanimiraju, prenose hrvatski mediji.

U otvorenom razgovoru sa ekipom Telegraf.rs, Bandić je govorio o odnosima dvije zemlje i tada je rekao:

- Kroz istoriju smo prošli mnogo mena. Počupali smo se za vratove par puta, pa nismo ništa naučili, pa opet ponovo. Sada sam optimista, ne zbog našeg negativnog iskustva koje smo preživjeli. Samo da izvučemo pouke iz istorije, koju smo prošli, da nam se ne dogode iste greške. Mi na ovim prostorima, to nećete ni vi upamtiti, više nećemo odlučivati da se čupamo za vratove, nego neko drugi odlučuje o tome. Zato sam optimista. To je sreća za nas. Vjerujte šta priča Milan Bandić.

Na pitanje od zajedničkoj državi koje više nema, Bandić je rekao:

- Ta država je svoje odradila. Niko nas nije silom silio da idemo u zajedničku asocijaciju. To je bila naša volja. Kao što je bila volja i devedesete da se raziđemo. Samo nismo znali da se raziđemo na pravi način. I dogodilo se to što se dogodilo. Svako nosi svoju istinu. Srbi nose istinu traktoričića iz Knina za Beograd, a Hrvati nose istinu Šljivančanina i ekipe u koloni iz Vukovara, gdje su se šutirale ljudske glave. I to je to. Svako nosi svoju istinu iz Domovinskog rata i živi sa njom.

Kako je rekao, nije kontroverzan.

- Ja sam Milan Bandić. Ja sam svoj, imam uzora u dragom Bogu i svojoj majci. Nemam uzora u politici. I zato sam napravio to, što sam napravio. Govorio sam istinu o događanjima devedestih godina i za mene je ta priča završena. Domovinski rat je završen. Svako nosi svoju istinu sa sobom i sudbine, a institucije pravne države neka rade svoj posao. Šta će se dogoditi narednih godina u odnosima u odnosima Hrvatske i Srbije, to zavisi od iskrenosti i hrabrosti lidera koji vode dve države.

- Ali, cijela istina se svodi na sljedeće, citiraću Bibliju. Ja sam vjernik, čovjek koji je zaljubljen u ljude i voli ljude, bez obzira na boju kože, sa koliko se prstiju krste, ili ne krste, to je pravo izbora. Mržnja razara i ubija, oprost je smiraj duše, a zaborav je gubljenje identiteta, svako neka nosi svoj prtljag sa sobom - rekao je Bandić.

Govorio je i posjetama Beogradu.

- U Beogradu se osjećam dobro. U Beograd će ponovo doći. Bio sam na koncertu "Prljavog kazališta, kada su naručili pjesmu "Ružu hrvatsku" za gradonačelnika koji je došao da pruži podršku, bio sam malo skeptičan šta se dogoditi u loži, ali je prošlo sve u redu i nismo imali nikakvih problema.

- Može se dogoditi pojedinačni ekces, kao i u Zagrebu, neke marginalne skupine. Ali ja to ne smatram politikom Beograda ili Srbije, ili obrnuto Zagreba i Hrvatske. Moramo se uzdići iznad tog, marginalnog. A ne da to hiperbolizujemo. Svaki pojavni oblik destukcije, mržnje treba satrti u korijenu.