Od slučajnog upoznavanja na fakultetu, preko prijateljstva do braka, Vjeko i Petra Mutavčić (27) stigli su u nekoliko koraka, a za sve je zaslužna bolest od koje oboje boluju - multipla skleroza.

Za samo 12 sati skupili su sredstva za lift koji će Vjeku pomoći da lakše izlazi iz zgrade, budući da je u kolicima. Ovo je veseo i uvijek nasmijan, pozitivan par, a ovo je njihova priča.

– Jedan kolega koji je bio sa mnom u grupi rekao mi je da na fakultet ide još jedna djevojka koja ima multiplu sklerozu. Nismo bili na istom smijeru pa je nisam poznavao. Jednom se slučajno našla na predavanju u mojoj grupi. Tu smo se upoznali, pružili ruke i rodilo se prijateljstvo. Prvi put smo se oboje osjećali da razgovaramo s nekim ko nas u potpunosti razumije – priča Vjeko Mutavčić (27) koji je svoju suprugu Petru (27) upoznao na trećoj godini na studijama za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Slavonac i Varaždinka, od tada su nerazdvojni, u dobru i zlu.

Isprva je sve bilo prijateljski. Razmjenjivali su iskustva u borbi s bolešću i kako s njom izaći na kraj, posebno za vreme studija.

– Kod nas na fakultetu nije bilo moguće studirati po posebnom programu, a velike probleme smo imali zbog bolesti. Na primjer, svaka tri mjeseca trebalo je da idemo u bolnicu u Zagreb nedjelju dana – kažu i dodaju da se ljubav rodila kada je Vjeko nedugo nakon upoznavanja završio u bolnici, a par dana nakon njega i Petra.

– To je bio težak period i tu smo bili u kontaktu sve vrijeme. Olakšali smo jedno drugom i vidjeli da tu ima ipak nešto više od prijateljstva. Od tad smo zajedno. Bolest nas je zbližila – prisjeća se mladi bračni par.

Na početku veze, roditelji su ipak bili malo zabrinuti.

– Moji roditelji su u početku bili dosta skeptični oko naše veze. Brinuli su se oko toga kako ćemo uspjeti, jer smo oboje osobe s invaliditetom, ali briga je ubrzo nestala – prisjeća se Petra.

Vjeku je multipla dijagnostikovana kada je imao 17 godina, a Petri sa 18.

– Bila je srednja škola. Završna godina je stresna sama po sebi. Kada sam saznala, uslijedio je šok. Zatvorila sam se tad u sobu i nisam izlazila – prisjeća se Petra.

Vjeko dodaje da je kod njega proradio bunt.

– Što se tiče same dijagnoze, ja sam o ovoj bolesti znao samo njeno ime. Kada sam dobio rezultate magnetne rezonance, pisalo je da imam oštećenja na mozgu tipa multiple. Kasnije sam u pretraživač upisao “Lijek za multiplu” i u prvih par članaka je pisalo da za to nema lijeka. U tom trenutku sve sam zatvorio i pustio sam da me život sam nauči šta je to multipla – prisjeća se Vjeko i dodaje da sada, nakon deset godina, smatra da je to ipak bilo pogrešno.

Kažu, da su na početku suočavanja s bolešću, većinom razmenjivali iskustva sa starijim ljudima, s kojima nisu mogli da se poistovjete. Kao vršnjaci, jedno drugom su bili dar i od prvog trenutka međusobno pružali uzajamnu podršku. Prije dvije godine, stigli su i do oltara.

– Moram da se pohvalim da sam svoju ženu zaprosio pred svima, u Lisinskom u Zagrebu na koncertu Marije Šerifović, bio je to 15. septembar 2016. godine. Tada sam još hodao, ali ubrzo, prije vjenčanja, završio sam u kolicima – prisjeća se Vjeko.

Velikog vjenčanja nije bilo, ali mladenci su se i bez toga dobro proveli.

– Vjenčali smo se sami s kumovima i sveštenikom. Kasnije smo organizovali večeru u jednom hotelu i bilo nas je tek šest. Bio je to najljepši dan i proveli smo se fantastično – kaže veseli par i dodaje da bi velika svadba ipak bila prenaporna s obzirom na njihovu dijagnozu, a i bili su još uvijek studenti pa nisu htjeli da opterećuju roditelje s troškovima.

Ubrzo nakon toga su diplomirali, a nakon studija u Opatiji, svoje mjesto pod suncem pronašli su u Varaždinu.

– Živimo sami i nekako uspjevamo. Preko Udruženja jedanput nedjeljno dolazi domaćica koja nam pomaže da počistimo. Nekad nam “uskoče” moji roditelji, ali i oni Vjeku teško spuštaju pa što se tiče fizičke snage nemamo pomoć. Živimo na trećem spratu i zato jedva čekamo da dobijemo platformu za penjanje od ulaza u zgradu do lifta. To je svega nekih osam stepenica, ali za nas puno – kaže Petra.

Odmah nakon što su preko “GoGetFanding” kampanje skupili sredstva za lift, kontaktirali su proizvođača. Sada je sve u fazi izrade i trebalo bi da bude gotovo za pet nedjelja. Kampanju je prije par dana pokrenula Petra, a ideju je dobila od pratilaca na Instagramu.

– Aktivna sam na Instagramu i imam puno pratilaca. Raspitala sam se na koji način bi mogla da prikupim donacije za platformu. Puno ljudi mi se javilo i savjetovalo mi da pokrenem kampanju. Puno ljudi je to podijelilo i podržalo nas. U roku od 12 sati, od 6 uveče do 6 ujutro skupili smo 7 hiljada evra – kaže Petra.