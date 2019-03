Otac monstrum: Kad su mi rekli da ću morati iseliti to me je pogodilo

Josip Rođak bacio je svoje četvoro djece s prvog sprata kuće na Pagu. Djeca, dobi od tri, pet, sedam i osam godina, bačena su sa šest metara visine. Dvoje djece je van životne opasnosti, dok su dvije djevojčice u teškom stanju. Sedmogodišnja curica je najteže povrijeđena, uz brojne povrede glave i grudnog koša.

Otac je danas navodno progovorio tokom ispitivanja u policiji, javlja Večernji list.



Iako se kasnije službeno branio šutnjom, njegov navodni iskaz policiji, bez prisutnosti advokata, govori da će se braniti neuračunljivošću ili afektom.

"Ja jako volim tu djecu. Oduvijek se brinem o njima i hranim ih. Čak sam kupio svima mobitele i non-stop igraju igrice. Kada mi je nedavno rečeno da ću se uskoro morati s djecom iseliti iz kuće, to me jako pogodilo, stalno sam o tome razmišljao, oka nisam sklopio danima. Odnosno, uopće nisam spavao. Ne znam što mi se dogodilo i zašto sam to napravio," navodno je rekao policajcima.

Određen mu je jednomjesečni pritvor zbog mogućnosti uticaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela, te radi neometanog odvijanja krivičnog postupka zbog posebno teških okolnosti.