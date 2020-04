Još jedan zemljotres pogodio Zagreb

Trajao je svega sekundu-dvije, a bio je praćen tutnjavom, piše Index.

Prema prvim informacijama, potres je bio magnitude 2,5 po Rihteru. Epicentar je 9 kilometara sjeveroistočno od Zagreba.,

M2.5 #earthquake ( #potres ) strikes 9 km NE of Zagreb - Centar ( #Croatia ) 17 min ago. Read eyewitnesses' stories & share yours: https://t.co/6ZOcQdfLTY

Na EMSC aplikaciju pristigli brojni opisi.

Felt #earthquake (#potres) M2.5 strikes 9 km NE of Zagreb - Centar (#Croatia) 15 min ago. Please report to: https://t.co/ic34XYDBgw pic.twitter.com/YLAp5GCQ68

— EMSC (@LastQuake) April 10, 2020