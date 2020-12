Joanikije: Mitropolit Amfilohije nije ostavio testament

Administrator Mitropolije crnogorsko primorske i episkop budimljansko-nikšićki Joanikije rekao je da ne postoji testament blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija već njegova privatna poruka.



"Kada arhijerej piše testament ili posljednju oporuku, on je ostavlja u sefu u eparhiji ili kod nekog od povjerljivih ličnosti. To se obično zaključa i ne otvara se do upokojenja episkopa. Jednu kopiju dostavlja Svetom arhijerejskom Sinodu. Testament mora da ima potpis, datum i naslov, da ima određenu formu i sadržinu, dakle toga testamenta nema", pojasnio je vladika Joanikije.

On je naveo da mitropolit Amfilohije bio dinamičan čovjek i da nije vodio računa o sebi.

"NJegovo djelo i zaostavština ne mogu da stanu na nekom papiriću... Možda bi nam bilo lakše da je ostavio testament. Crkveno pravilo se zna ukoliko nema testamenta", naveo je Joanikije za "Novi TV" iz Herceg Novog.