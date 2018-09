Jako nevrijeme u Podgorici, buknuli i požari VIDEO

Gradonačelnik glavnog grada Crne Gore Ivan Vuković je rekao da će se uložiti maksimalni napor da što prije sanira posljedice nevremena.

Vjetar jačine 80 km/h izazvao je brojne požare zbog kojih su potrošači iz centra Podgorice bili skoro tri sata bez struje.

@pack_doris This is how a family lives in Podgorica, the capital of Montenegro for 216 days pic.twitter.com/ubZrs1b5Rf

