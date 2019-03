Izlazak Dodika iz Predsejedništva najviše bi štetio Bošnjacima 

Istoričar Čedomir Antić ocijenio je da bi od izlaska srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika iz tog tijela najviše štete imali Bošnjaci.

"Ako Dodika dovedu u situaciju da može da opravda izlazak iz Predsedništva, tu će štetu imati pre svega Bošnjaci, koji u svojoj megalomaniji misle da mogu da obesprave više od polovine građana BiH", rekao je Antić za "Sputnjik", povodom najava izlaska srpskih predstavnika iz institucija vlasti u Prištini, Zagrebu i Sarajevu.

On dodaje da Dodik, kao i Srbi, znaju da od njihove mudrosti zavisi ne samo opstanak Republike Srpske, već i BiH, zato što su Bošnjaci pogrešno mislili da će im njihovi vjerski mentori i geopolitički saveznici pomoći da urade ono što su uradili Hrvati u Hrvatskoj.

Antić je istakao da pitanje odnosa prema Srbima u srpskim zemljama koje su ostale izvan granica otadžbine mora da bude centralno pitanje za Srbiju.

On Antić podsjeća da se zna da je Republika Srpska vrhunski interes Srbije, ali da Srbija mora da definiše i koji su joj interesi na Kosovu i Metohiji.

Odgovarajući na pitanje kakav je domet eventualnih poteza koje najavljuju Milorad Dodik, lider Samostalne demokratske srpske stranke u Hrvatskoj Milorad Pupovac i Srpska lista na Kosmetu, Antić kaže da je riječ o iznuđenim potezima.

Antić smatra da bi i Pupovčevo napuštanje vladajuće koalicije u Hrvatskoj takođe bio iznuđen potez, te dodaje da u Hrvatskoj u stvarnosti ima oko 40 hiljada Srba, objašnjavajući da su to oni koji smiju zvanično da kažu da su Srbi i da pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi.

"To je ostatak ostataka srpskog naroda koji je nekada činio četvrtinu, pa i trećinu naroda u Hrvatskoj i imao ravnopravan status sa Hrvatima. U takvim uslovima, u kojima narod na pijaci gađa Pupovca, pali njegovu lutku u šumadijskoj nošnji, on samo ako je u vlasti može da ostvari ona prava na koja se Hrvatska dobrovoljno, bez prisile, obavezala", ukazuje Antić.

Antić ističe da je zato Srbima u regionu neophodna institucionalizovana podrška države Srbije, koja mora da ima jasnu politiku i ozbiljniji odnos po tom pitanju, koji ne može da bude ni lični, ni partijski.

"Srbija tu treba da deluje. Ne možemo mi stalno da se povlačimo. Ne možemo mi stalno nekome da se izvinjavamo. Dosta je bilo toga", naglasio je on.

Antić, koji je već niz godina autor godišnje publikacije o pravima Srba u regionu, kaže da Srbija ne treba ništa da izmišlja, već da uzme za primjer Tursku, Bugarsku, Mađarsku, pa i Hrvatsku, koje imaju ozbiljan odnos prema zagraničnim dijelovima svoga naroda.

On ukazuje da se problem ne rješava tako što će neko od zvaničnika Srbije "dodijeliti negdje nekoliko miliona".

Antić podsjeća da je u istočnoj Evropi posljednjih 30 godina na djelu proces nastanka novih nacija - bošnjačke, crnogorske, kosovsko-albanske, makedonske, a u izvjesnoj mjeri i hrvatske, pošto je trebalo vremena i mnogo investiranja u mržnju i vjerski i nacionalni radikalizam da bi hrvatski narod postao ono što je danas.

Prema njegovom mišljenju, ne može se očekivati da se ova situacija sredi dok se unutrašnje suprotnosti koje postoje u tim nastajućim nacijama ne riješe.

On smatra da je sva ova situacija potekla iz Hrvatske, koja je vrlo ozbiljan projekat velikih sila i koja to ne bi radila da to nije jedini ventil u uslovima u kojima sve drugo nije uspjelo.

"To što je ona praktično jedina država u svetu koja ima `Kju kluks klan`, ali sada je on problem Evrope, a ne naš", rekao je Antić.

Kada je riječ o Bošnjacima, on kaže da oni moraju da se opredijele kakvu državu hoće, ali da u svakom slučaju ne mogu da nameću Srbima ono što su oni odbijali po cijenu rata.

"Ako Albanci sa Kosova hoće kompromis, onda moraju nešto da daju. Ne mogu svoje unutrašnje probleme i neuspehe u proteklih 200 godina da naplate Srbiji", rekao je Antić.

On podsjeća da Srbi u Crnoj Gori nikada nisu predstavljali prijetnju njenoj državnosti.

"Sve je to konstrukcija Mila Đukanovića i njegovih šovinista koji su se oslanjali na srpstvo dok im je to odgovaralo, a kada je prestalo to da im odgovara, iskoristili su činjenicu da mi nismo imali ozbiljnu politiku prema Crnoj Gori", navodi Antić.

On je ocijenio da Srbija mora da se spremi na dugu borbu protiv mladih, zakašnjelih, nezrelih nacionalizama, a da sama ne postane nezrela i neuspješna.