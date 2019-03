Izjava Darmanovića provokacija aktuelne vlasti

Predsjednik Odbora Skupštine Srbije za dijapsoru i Srbe u regionu Miodrag Linta ocijenio je izjavu crnogorskog ministra spoljnih poslova Srđana Darmanovića da dijalog između Srbije i lažne države Kosovo mora završiti tako što će Beograd priznati Kosovo kao još jednu provokaciju aktuelne vlasti u Crnoj Gori, koja vodi antisrpsku politiku.

Linta je istakao da je dobro poznato da aktuelna vlast u Crnoj Gori čini sve što može protiv Srbije i srpskog naroda.

Prema njegovim riječima, jedan od načina jeste da pravi sporazume i gradi prijateljstva sa dokazanim srpskim neprijateljima među kojima se posebno ističu oni koji su na vlasti u Prištini.

"To je i logično jer se zvanična ideologija u Crnoj Gori zasniva na negaciji srpske kulture i duhovnosti i svega što je srpsko", naveo je Linta.

On je napomenuo da je Crna Gora priznavanjem lažne države Kosovo "zabila nož u leđa Srbiji" i da to srpski narod neće zaboraviti, te da to Darmanović veoma dobro zna, saopšteno je iz Saveza Srba iz regiona.

Darmanović je tokom nedavnog boravka u Prištini rekao da u Podgorici podržavaju dijalog Beograda i Prištine i da žele da to pitanje bude riješeno na najbolji način, te da na kraju pouta imaju uzajamno priznavanje.

On je u Prištini boravio na obilježavanju godišnjice ratifikacije Sporazuma o demarkaciji granice u kosovskoj skupštini.