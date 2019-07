Iz talasa spaseno sedam kupača

Za nepunih sat vremena službenici Uprave pomorske sigurnosti i pogranične policije u Baru iz talasa mora su spasili sedam osoba. Dvoje mladih spašeni su kod lukobrana u Baru u nedjelju oko 15 :15, pola sata ranije četvoro adolescenata u Sutomoru i muškarac u zrelijim godinama u Čanju.

Nepoštovanje upozorenja, istaknutih crvenih zastavica na plažama koje označavaju zabranjen ulazak u more na barskoj rivijeri zbog visokih talasa, ugrozilo je sedam života koji su srećom spaseni brzom intervencjom službenika Uprave pomorske sigurnosti i pogranične policije.

Četrvoro adolecenata, 17 i 18 godina iz Podgorice i sa Kosova, spašeni su u nedjelju oko 15 sati u Sutomoru iz talasa koji su dostizali visinu i do dva metra.

Pored istaknutih zastava, tri mladića i djevojka su ušli u more, međutim, nisu mogli da se vrate na obalu. Drugi kupači su pozvali broj 129 i veoma brzo službe spašavanja na moru, stigli su iz Bara do Sutomora.

"Mladi ljudi su bili udaljeni od obale oko 300 metara. Uzaludno su pokušavali da se vrate, ali talasi su bili do dva metra i nisu uspjeli. Srećom niko od njih nije povređen. Čamcima Uprave pomorske sigurnosti i pogranične policije dovezeni su do Bara, do gata 5 gde su već čekala kola Hitne pomoći. U saznanju smo da su devojka i mladići dobro," rekao je direktor Uprave pomorske sigurnosti Safet Kočan koji je apelovao na kupače da poštuju upozorenja i pri istaknutim crvenim zastavicama da ne ulaze u more.

"U slučaju potrebe spasavanja na moru napominjem da se odmah pozove broj 129, poziv je besplatan," kazaoje Kočan.

Samo što se okončala akcija spašavanja u Sutomoru, posada čamaca UPS je morala intervenisati i izaći do Lukobrana gdje dvoje mladih nije uspjevalo da se domogne čvrstog tla pod nogama, jer su ih talasi „odvlačili“ od obale.

Takođe, u Čanju je spašen muškarac zrelije životne dobi.

Istaknute crvene zastave na plažama označavaju da ulazak u more nije dozvoljen usljed nevremena i visokih talasa.